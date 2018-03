Diputados misioneros pedirán a la Nación un fondo de compensación energética tras la caída del ITC en Posadas

El diputado nacional renovador Ricardo Welbach contó ayer que, tras la caída del ITC en Posadas, junto a sus pares misioneros, presentarán un proyecto en el que pedirán a la Nación un fondo especial en concepto de compensación energética. “Si desde la Nación consideran que el ITC ya no es viable, como en Misiones no tenemos gas natural, consideramos que estamos en condiciones de solicitar una compensación en el área energética para toda la provincia, para que los empresarios puedan tener tarifas acordes a la realidad que vivimos”, explicó.

En esa línea el legislador contó que el proyecto que acompañarán los 5 diputados misioneros que componen el bloque renovador será presentado en los próximos días. “Creo que el ITC no es la solución a todos los problemas pero era una ayuda, ya que el dinero permanecía en el circuito económico de la ciudad de Posadas. Si la Nación considera que no es viable, pensamos en un reemplazo remarcando que en la provincia no hay gas natural. La idea es que Misiones sea compensada en algo que llega a todos, si no nos puedan dar ITC que nos den tarifa compensada en todo el sistema eléctrico. Para que así como tenemos una tarifa cara, poder contar con otra más adecuada a la realidad de la economía actual dado que el empresario que quiere trabajar no tiene otra opción que usar energía eléctrica porque no tiene gas”.

A modo de ejemplo contó cómo trabajan los taxistas en Buenos Aires, donde en su mayoría utilizan autos que se abastecen de gas, gastando incluso el 30 por ciento de lo que invierte otro trabajador del volante que utiliza nafta o gasoil.