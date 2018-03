Carismática y llena de energía, Laura Fidalgo trae su pasión por la danza a Posadas

La bailarina, actriz y productora artística está en la capital misionera. Esta visita a diferencia de las anteriores, la motiva un ambicioso proyectos que ya causó revuelo en el ámbito artístico local, ya que para fines de abril comenzará a funcionar en la sede de la Cuenca del Plata, una sucursal de su academia. “Los sueños son el motor de la vida. Mi objetivo y mi misión es trasladar por todo el país lo que amo, mi pasión por la danza y el arte”.

Tras seis años de trabajo en la sede de la Universidad Cuenca del Plata, Laura se decidió por replicar esa experiencia en la Capital misionera. “La demanda era real e incluso estando en Corrientes nos escribían y pedían por cursos o seminarios en Posadas. Gracias a Dios después de los resultados de los seis años de trabajo en Corrientes decidimos abrir una academia en Posadas. Mi objetivo y mi misión hoy es trasladar por todo el país lo que amo: mi pasión por la danza y el arte. Para mí el arte es sanador y liberador de todo tipo de angustias. Por una hora uno se abstrae de todo ese mambo que tenemos. Como siempre digo la vida está llena obstáculos, y está en uno saber cómo saltarlos, eso es lo inteligente”

Enérgica, poderosa, y con la verborragia que la caracteriza, Laura se autodefine como una “hacedora nata”. Siempre para adelante con proyectos, ganas, pilas y contagiando a los que tiene alrededor, confesó que no le sorprendió que tras haber publicado la noticia de que venían a Posadas, más de 60 profesionales entre maestros y bailarines, se presentaron para formar parte de este nuevo proyecto.

“Apenas pusimos que íbamos a venir se anotaron 62 profes y bailarines con los que me voy a entrevistar hoy y mañana”, contó entusiasmada. En su academia que funcionará en la sede de la Universidad Cuenca del Plata de Posadas, ubicada por calle Barrufaldi 2364, se dictarán clases de jazz, ritmos latinos, hip hop, jazz fusión, danza contemporánea, comedia musical, teatro y canto, entre otras.

Para el semillero, el espacio de iniciación a la danza comienza a los 3 años, pero la otra buena noticia es que la opción de formación artística no tiene límites de edad. “La opción se abre tanto para bailarines que hacen de esto una profesión como para todas aquellas personas que aman bailar, tenemos alumnas de 60 y 70 años que por ahí cuentan que su mamá no les dejaba bailar o quizá su marido. Hoy yo les digo que mientras tengan fuerza y el vehículo – el cuerpo – les dé, lo hagan. La formación la podés tomar para hacer una carrera de bailarín o para liberar, para disfrutar y darse el gusto. A todos les digo háganlo. Cuando hablo de mi misión en este mundo es porque bailo desde los 3 años. A pesar de que me decían no vas a bailar porque sos alta, o porque tenés pie plano, pero gracias a mi forma de ser, caprichosa, si me decís que no, voy por el sí”.

En cuanto a la respuesta de la gente del Litoral argentino y el público, se mostró muy feliz ya que el recibimiento es totalmente positivo. “Es gratificante para un artista en este país que está raro, que una persona paga una la entrada cara, incluso hasta lo hace en cuotas, porque es el momento en que puede sacar sus emociones. Reir, llorar, gritar. Yo como artista tengo que sacarte de tu lugar y abstraerte. La intención mía es llevarte al escenario. Cada persona debería buscar que te hace feliz y hacerlo”.

Habló de su vida, su sacrificio y la importancia de tener un sueño como motor. Ansiosa y decidida confirmó que tras las entrevistas y la selección de profesores se hará la inscripción de los alumnos para comenzar cuanto antes con las clases, quizá ya a fines abril venidero.

“Las clases se van a dictar entro de la universidad donde ya tenemos salones y paralelamente si no alcanza, debido a la demanda vamos a abrir un nexo al lado o cerca. La vida pasa hay que vivirla, Yo soy intensa, quiero vivirlo todo a fondo. No comulgo con los grises. Doy todo la gente eso lo percibe, por eso les digo que no hay nada que te frene, no hay excusas, si amás lo que haces lo vas a lograr y yo realmente lo vencí por el amor propio y porque amo esto”, sentenció.

Los interesados en más información pueden comunicarse al 0376 4424700, enviar un correo electrónico a Extension_pos@ucp.edu.ar, o acercarse a Barrufaldi 2364 de Posadas.