Peaje de Colonia Victoria: intendentes aseguran que la delegada de Vialidad Nacional no responde sus planteos

Eberth Vera, intendente de Colonia Delicia, dijo que durante el encuentro de intendentes de este martes le enviaron un audio de Whastsapp a Ingrid Jatter pero que nunca les respondió. “Nos clavó el visto”, admitió.

El intendente de Mado – Colonia Delicia, Eberth Vera, quien participó de un encuentro este martes junto a sus pares de la zona para tratar el reclamo de los vecinos por el precio que abonan en el peaje ubicado en Colonia Victoria, se quejó por la falta de respuesta, tanto de la empresa Caminos del Paraná, concesionaria del servicio y de la delegada regional de la Dirección Nacional de Vialidad, Ingrid Jatter a quien, aseguró, le enviaron un audio durante la reunión que nunca fue respondido.

“Nos clavó el visto pero ni un hola respondió. No estamos siendo atendidos, no atiende la gente de Vialidad Nacional, no atiende la gente el concesionario”, aseguró.

Eberth Vera, intendente de Mado- Delicia en Radio Libertad

Vera participó de una reunión en la municipalidad de Colonia Victoria junto a su par de esa localidad, Hugo Andino y Norberto Aguirre, intendente de Eldorado donde además se resolvió presentar un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes de Misiones para pedir que se traslade el peaje del lugar en donde se encuentra. “Vamos a presentar un documento conjunto para enviar a la Cámara de Diputados de la provincia para que tome estado parlamentario y también vamos a acercar a los diputados nacionales para que lleven nuestro pedido”, agregó.

En ese sentido, Vera adelantó que ante el vencimiento de la concesión de la empresa Caminos del Paraná a fines de 2018, intentarán una reunión con la nueva empresa para presentar los problemas que tienen los vecinos de los pueblos de la zona que diariamente se trasladan hasta Eldorado para realizar trámites y que necesariamente deben usar la ruta nacional 12. Además se quejó porque en Santa Ana se paga menos 23 pesos mientras que en Victoria el peaje cuesta 30 pesos.

“La idea es sentarnos con esa empresa y plantearles algunos temas importantes de los vecino del municipio, por ejemplo que se hagan cargo del alumbrado de los accesos, que hagan mejoras cerca del peaje porque nosotros ahora no tenemos ninguna obra importante del peaje y estamos muy olvidados, abandonados por la empresa. Cuando uno llega a Posadas hay autovía y no se condice con el precio que se paga. Acá no tenemos nada y eso por ahí nos desconcierta”, se sinceró el intendente.