Masha y el Oso en Posadas: Las entradas de las cinco primeras filas las adquirís en Compras Misiones

El show surgido de una animación rusa y ahora mundialmente famoso, se presentará por primer vez en Misiones. Será el 8 de abril, en el Club Alemán de la capital provincial. Ingresá Aquí y adquirí las entradas. Compras Misiones te vende de manera exclusiva las ubicaciones de las cinco primeras filas.

Las entradas VIP Platino, -de la fila 1 a la 15-, tienen un costo de 800 pesos; las VIP Oro, -de la 16 a la 25-, 650 pesos; y las Generales, de la 26 a la 30, 400 pesos. En tanto que las laterales, que no son numeradas, tienen un costo de 500 pesos.

Masha y el Oso

Han tenido que pasar años para que la animación rusa se ganara de nuevo el amor del público internacional y lo ha conseguido gracias al cuidadoso diseño de los personajes y los diálogos de ‘Masha y el Oso’, una de las series de dibujos animados más populares entre los niños de todo el mundo, que ahora se presentará en Posadas.

El proyecto ruso más conocido, Masha y el Oso, es obra de un antiguo colaborador de Pilot, Oleg Kuzovkov. De hecho, algunas de las primeras historias sobre la traviesa Masha y el Oso bonachón fueron creadas por otro miembro de Pilot, Oleg Uzhinov, que cuenta así como fue la creación de la serie.

“Oleg Kuzovkov creó a Masha en los años 90, aunque la producción de la serie no comenzó hasta 2008. Oleg se encontraba de vacaciones en una playa del Mar Negro y allí conoció a una niña que se dedicaba a hacer travesuras por la playa con todos los turistas sin hacer caso a nadie. Daba un mordisco al plato de uno, cogía el juguete de otro, y no tenía miedo de nada. Al principio todos jugaban con ella. Pero con el paso de los niños empezaron a esconder sus cosas y a alejarse un poco de la niña. Y una semana después en la playa ya no se veía a nadie.

Creó a una niña que cree que todo el mundo está hecho para ella. Después había que crear un personaje con el que ella pudiera interactuar, al que pudiera molestar. La idea del oso surgió de los cuentos tradicionales. Después comenzamos a pensar en las características del oso. Y entonces decidimos que sería un oso que había trabajado en un circo, se había jubilado y vivía alejado del mundanal ruido. Por eso sabe andar en bicicleta y pescar.

“Todo el mundo preguntaba si Masha tenía padres… Cuando se creó la solicitud para producir la serie se indicaba que Masha tiene un abuelo que vive en una casita cerca de las vías del tren. Después rechazamos esta idea y el personaje adulto principal es el oso. De este modo, Masha se quedó sin padres”, comenta Oleg Uzhinov contando la historia de la creación de la serie.