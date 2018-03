Este sábado Grupo Revelação en UMMA!: Las entradas se van agotando…Adquirí las tuyas en Compras Misiones

Con una trayectoria enorme y millones de discos vendidos desde su nacimiento hace más de 25 años, el grupo carioca se presentará en Posadas este sábado y como las grandes bandas que nos visitan, eligieron el escenario de UMMA!. Camarotes e ingresos VIP agotados, aún quedan entradas Premium y Generales, y las adquirís ingresando Aquí a Compras Misiones.

Descubiertos en una típica roda do samba en un quintal de Rio de comienzos de los 90s, Grupo Revelação alcanzó gran adhesión entre los oyentes de Radio FM El Día, en Río de Janeiro, y grabaron su primer y exitoso disco “Revelação”, en 1999. Su debut fue a través de BMG y contó con la participación de algunos de los integrantes del Kiluza, además de una regrabación de “Zé do Caroço”, canción de Leci Brandão. El año 2002 fue decisivo para el grupo. El sexteto carioca cambió de compañía de grabación, pasando a la Deckdisc, y lanzó el álbum “Ao Vivo no Olimpo”, que, desde lo alto de sus más de 700 mil copias, fue el segundo CD más vendido del año y el primero en la categoría pagode.

El éxito que hasta entonces era restringido a Río de Janeiro, pasó a ser nacional y, en 2003, sobrepasó las fronteras con una larga gira por Estados Unidos, Japón y Europa, dando inicio a una prometedora carrera internacional. Es, ante esta nueva realidad, que el Grupo Revelação lanzó “Novos Tempos”, su cuarto álbum. En 2005, siguiendo las tendencias innovadoras de la discográfica, el grupo lanza el primer DualDisc de samba de Brasil, para conmemorar el primer millón de copias vendidas por Deckdisc.

En 2006 afloja con los registros en vivo y retorna la grabación en estudio, lanzando otro CD de gran éxito, “Velocidade da Luz”. En 2007 vende en las tiendas un CD con los mayores éxitos de la banda “100% Revelação”. Y en 2008, el grupo lanzó el disco “Aventureiro”, que alcanza varios hits en las radios, “Aventureiro”, “Medo de Amar” y muchas otras.

Con la necesidad de expandir aún más la verdadera esencia del samba brasileño, la banda decide en 2009 lanzar otro álbum en vivo. Esta vez la tarea es mayor ya que la meta es la grabación de un DVD. En el caso de las comunidades pobres de Río de Janeiro, los integrantes no podrían optar por otro lugar para la grabación que en un cerro, por lo que el lugar elegido para las grabaciones fue el Morro da Urca en la cidade maravilhosa. Es así que este DVD quedó estipulado como “Ao Vivo no Morro, que estalló en Brasil entero, y que tuvo su segunda edición, que es la continuación del show del DVD anterior. Ao Vivo no Morro 2” marca el estreno del grupo en la discográfica Universal Music, lo que promete hacer que la banda conquiste más ascenso y mayor espacio en los medios.

LA ALEGRÍA NO ES SÓLO BRASILEÑA

Como invitados, la misma noche actuarán los locales Sensação do Samba, que serán los encargados de que los asistentes vayan precalentando las pantorrillas en una noche que se avecina de pista caliente. Ellos son: Horacio Muñoz: voz principal, Hernán Clavero: pandeiro, Ramiro Rodríguez: tantan e zurdo, Joaquín Pereyra: batería y coros, Lucas Giménez: saxo y coros, Jonathan Malvera: bajo y coros, Leonardo González: cavaquinho y coros y Pablo Burgos: guitarra eléctrica.

Nacieron a mediados del 2011 tocando por hobby, se fueron sumando músicos y de repente ya estaban amenizando cumpleaños e incluso dieron un show memorable en el Casino Club. De ahí en adelante las puertas se fueron abriendo y llegaron tocadas en Chaco, Corrientes, Paraguay… y Brasil.

Por más que suene como querer venderle arena a los egipcios, tuvieron una gran recepción en tierras de nuestro hermano mayor. “Tocar en Brasil fue un desafío muy exigente” cuenta Hernán, ” no podían creer cuando nos escucharon, decían: Argentinos haciendo música brasilera? “. Pero todo fue de diez, “hicimos lo que más nos gusta y gracias a Dios pudimos cumplir con las expectativa y quedamos en volver para el verano 2019”.

A la hora de preguntarles “Qué tocan”? Hernán no duda: “samba/rock. Onda una samba mixturada con rock n’ roll, también hacemos distintas sambas como samba pagode, comercial y la de enredo”.