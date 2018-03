Desde Vialidad nacional afirman que es posible mover el peaje de Victoria y no descartó eliminarlo hasta que haya autopista

El presidente de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, aseguró que los vecinos de Colonia Victoria seguirán pagando una tarifa preferencial de 9,85 pesos. Explicó que la actual concesión tendrá vigencia hasta diciembre próximo y después de esa fecha se decidirá qué hacer. No descartó mover la casilla ubicada en esa localidad hacia el Norte, más cerca de Puerto Iguazú. Tampoco descartó cumplir la promesa del Gobierno nacional de no cobrar peaje en las rutas en las que no hay autopista.

El funcionario nacional destacó que el Gobierno nacional proyecta convertir en autovía la ruta 12 en todo su trayecto. Estimó que a principios de 2020 estaría terminado el tramo que une Posadas y San Ignacio, mientras que en el resto de la traza se intervendrá a través de proyectos de participación público privada (PPP).

En relación al peaje de Colonia Victoria, señaló que la concesión vence recién en diciembre de este año, por lo tanto hasta esa fecha no habría cambios en la forma de operación. Según Iguacel, se mantendrá para los vecinos del lugar la tarifa preferencial de 9,85 pesos.

Afirmó que todavía no está definido qué pasara después de diciembre. En ese sentido recordó el compromiso asumido por el Gobierno nacional de no cobrar peajes en rutas en las que no hay autopista, como el caso de Victoria, aunque no aclaró si esa promesa se haría efectiva en algún momento. “La gente no tiene que pagar cuando están en obras sino cuando están terminadas”, dijo.

En ese marco, aseguró que analizarán el pedido de los vecinos e intendentes del Alto Paraná misionero de trasladar la casilla de peaje hacia el norte, más cerca de Iguazú.