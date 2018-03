DeleteFacebook: la campaña que convoca a abandonar la red social a la cual también se sumo el cofundador de Whatsapp

Tras el escándalo por el uso indebido de datos, muchos usuarios borraron sus cuentas y lo anunciaron en Twitter con el hashtag. El cofundador de WhatsApp Brian Acton que lanzó una cruzada para dar de baja las cuentas de la red social de Mark Zuckerberg: “Llegó el momento. #EliminaFacebook”, indicó en su tuit.

La crisis que hace tambalear a Facebook por el uso indebido de datos de más de 50 millones de usuarios que llegaron a manos de Cambridge Analytics, una consultora que ofrecía servicios para la campaña de Donald Trump, tiene una pata judicial, una pata política, una pata mediática y ahora suma otra y, quizás, la que más inquieta a Mark Zuckerberg: los propios usuarios lanzaron una campaña para dejar red social.

Luego de que The New York Times y The Guardian revelaran la trama por la cual un profesor universitario ruso llamado Aleksandr Kogan accedió a datos de más de 50 millones perfiles de Facebook y los vendiera por 800 mil dólares a la agencia Cambridge Analytics, miles de personas se volcaron a Twitter para jactarse de que abandonaban la red social y también para hacer sentir sus críticas bajo el hashtag #DeleteFacebook.

La información causó un cimbronazo en las acciones bursátiles de Facebook que el lunes perdió US$ 5000 millones. Si bien el monto es una fortuna, Zuckerberg se salvó de perder aún más. Desde que empezó el año, fue vendiendo las acciones que tiene de la red social. En total se desprendió de cinco millones de títulos. Si, por ejemplo, se toma en cuenta el valor de la acción del viernes, antes del desplome, todo ese stock valía US$ 920 millones. Ahora, tras el derrumbe, equivaldría a US$ 860 millones. Es decir que, en el medio de la tormenta, Zuckerberg logró, gracias a “la suerte bursátil”, no perder US$ 60 millones.

El efecto dominó de los “indignados” por el escándalo Facebook tiene 3500 tuits por hora promedio y, según el diario El Mundo, habría tenido su origen el lunes en Estados Unidos y luego habría derramado en el resto del mundo.

Si hay que eliminar la cuenta se elimina y ya está #DeleteFacebook pic.twitter.com/HPbgZfsTBv — Don Samsagaz (@frodo21_) 20 de marzo de 2018