Atraparon al presunto homicida de Puerto Piray

Persona de la Policía de Misiones capturó a Carlos Manuel R., quien era buscado desde ayer tras haber sido señalada como el autor del ataque que terminó con la vida de la actual pareja de su ex mujer, en el Barrio Puerto Esperanza de Puerto Piray.

Un hombre de 29 años fue asesinado a cuchilladas en la residencia de su mujer. El autor del homicidio fue la ex pareja de la dueña de casa.

Todo sucedió en el barrio Esperanza de Puerto Piray, donde el autor atacó con un arma blanca a Antonio Cabral, quien dejó de existir poco después.

Por lo que se sabe hasta el momento, el homicida fue alrededor de las 8 a la casa de su ex Sandra Escobar (36) y por motivos que se investigan inició una discusión con Antonio, al que no dudó en apuñalar.

El asesino huyó del lugar y fue atrapado este mediodía por la fuerza de seguridad provincial.