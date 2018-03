Asimetrías: Jorge Brignole dijo una solución rápida, es cobrar peaje en el puente que une Posadas y Encarnación

El ex intendente de Posadas, Jorge Brignole argumentó en FM Red Ciudadana su postura de cobrar un peaje en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Dijo que hay que terminar con los “discursos políticamente correctos” y aplicar esa medida para frenar de una vez por todas la fuga de capitales. “El Puente Roque González de Santa Cruz se ha transformado en una arteria que desangra día a día el presente y el futuro de los posadeños”, aseguró.

Jorge Brignole, en FM Red Ciudadana.

El actual administrador del Mercado Central de Misiones, dijo que son los posadeños los únicos capaces de activar una medida que frene el permanente y diario flujo de dinero a Encarnación. A sabiendas que la caída del ITC diferenciado potenció la crisis en materia de asimetrías, recordó que es un tema de viaja data. Incluso, dijo que cuando estuvo al frente del Ejecutivo posadeño junto a la Cámara de Comercio, apostaron un control bromatológico sobre la avenida Mitre, que motivó incluso la intervención del entonces ministro del Interior Aníbal Fernández, para que fuese levantado con el fin de “mantener las buenas relaciones bilaterales”.

Para Brignole no es casual que en los últimos dos años en Posadas se hayan cerrado más de 300 comercios y que los grandes inversores prefieran a “La Perla del Sur” en vez de la Capital misionera.

Para el ex Intendente hay que actuar y tomar medidas concretas y dejar los discursos de “hermandad de lado”.

A continuación transcribimos el posteo de Brignole en su cuenta pública de Facebook:

La solución más rápida y justa es cobrar un PEAJE por el uso del Puente Internacional, el mismo importe que se cobra en el Puente Internacional que une Santo Tomé (Corrientes) con Sao Borja (RS/Brasil).- Pero más fácil y políticamente correcto es hablar de la “hermandad”, “amistad”, “parentesco” etc, que nos une con Encarnación.- Mientras tanto, nuestros “hermanos”, “amigos” y “parientes” nos despojan todos los días de millones de dólares y la pérdida de miles de puestos de trabajo como consecuencia del cierre de comercios en nuestra Ciudad, que en los último tiempos fueron más de 300.- Y la no creación de cientos de puestos más al considerar inviable una inversión en Posadas por la competencia desleal por parte del comercio encarnaceno.- Alguien puede creer que a los turcos y árabes que venden electrónica en Encarnación le interesa un poquito el bienestar de los “hermanos” posadeños?.- Entonces, el que usa el puente que pague.- Y los que cruzan 10 veces por día (como hacen los paseros) que paguen peaje las 10 veces.- Los que no usan el puente no tienen por qué pagar el mantenimiento del viaducto. Hoy lo hacen con sus impuestos.

El Puente Roque González de Santa Cruz se ha transformado en una arteria que desangra día a día el presente y el futuro de los posadeños.- Bajar el precio de las naftas en Posadas no es una solución de fondo.- Pasó que la gente carga combustible más barato en nuestra ciudad y cruza a comprar a Encarnación: telas, cubiertas, herramientas, alimentos, talleres, electrónica, y hasta cenar los fines de semana en Casino Carnaval.- A esta decisión cultural no la vamos modificar bajando el precio de los combustible, sino haciendo que paguen por el uso del puente.- Pero tengo serias dudas que el gobierno nacional (que tiene jurisdicción sobre el puente) se anime tomar carta en el asunto.-