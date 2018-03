Precios de la yerba mate: el laudo de Nación sigue generando polémicas

La diputada Rosana Argüello sostuvo que “50 centavos de dólar debería ser el mínimo para la hoja verde”. Por su parte el dirigente agrario Jorge Haddad se mostró de acuerdo con el monto establecido por la Nación. El intendente de Apóstoles sumó su opinión: “No estoy contento con el laudo”, dijo el alcalde.

El lunes por la tarde, apenas se dio a conocer el resultado del arbitraje del Ministerio de Agroindustria respecto a los precios de la hoja verde y de la yerba canchada, comenzaron a sucederse las opiniones de los protagonistas de la vida yerbatera; particularmente aquellos ligados al sector productivo. Este martes se sumaron más testimonios; muchos de ellos en contra y algunos a favor.

“No estoy contento cuando hay laudo porque salen precios no deseados ni para unos, ni para otros”, sostuvo el intendente de Apóstoles, Mario Vialey, en referencia a los $7,02 para kilo de hoja verde y de $ 26,04 para el kilo de yerba canchada anunciados por el ministro Miguel Etchevehere.

Mario Vialey, intendente de Apóstoles (Radio Libertad)

Según el alcalde, en la zona sur de la provincia “tenemos empresarios responsables” por lo cual no existen incumplimientos de precios. “En el sur no tenemos problemas, se cumplen los precios; en plazos, no lo voy a negar, pero se cumplen”, subrayó.

En la misma línea se expresó el dirigente del Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA), Jorge Haddad. “Soy de San Ignacio y represento a productores de la Ruta 12, en la zona sur ruta. Acá tenemos pocos problemas de precios, los cuales se manifiestan más en la zona centro, donde hay mucha competencia de pequeños productores y muchos secaderos”, afirmó.

Jorge Haddad (Radio Libertad)

Para la diputada Rosana Argüello, diputada provincial del Frente Renovador y oriunda de la zona centro, el tema de fondo es el precio de la materia prima, que debe respetar la grilla de costos del INYM. E incluso más. “El precio para la hoja verde debería ser como mínimo de 50 centavos de dólar, y de ahí discutir para arriba la yerba canchada. Es responsabilidad de los directores (en el INYM) de la producción que deben buscar mejores precios”, afirmó e hizo hincapié en la responsabilidad del organismo yerbatero acerca del laudo. “El INYM debe acordar los precios porque la Nación lauda por debajo de la grilla de costos, donde no hay margen de ganancia para los productores, es muy grave y la Nación se equivocó en esto. Los productores no están conformes, no tienen margen de ganancia”, enfatizó.

Rosana Argüello (Canal 12)

Sin embargo, Haddad reiteró la postura que ya había mantenido durante la Sesión de Precios del INYM que luego derivó en el laudo de Etchevehere. “Nosotros fuimos los que acordamos ese precio porque la grilla de costos nos había dado un valor de $7,22 y en negociación con otros sectores llegamos a $7 pesos que es un valor adecuado al momento económico que vivimos, teniendo en cuenta que hay incumplimientos y pago en plazos. Hay que buscar un valor que se pueda cumplir”, argumentó.

En diálogo con Canal 12, la legisladora también cuestionó el temario y los resultados de la primera reunión de la Mesa de Competitividad Yerbatera que se realizó el lunes en Buenos Aires. “En la mesa no se habló de Mercado Consignatario, de cupos de cosecha, de incumplimiento, del Plan Estratégico. En realidad le hicieron ir al sector productivo de balde”, aseveró.