Intendentes de zona norte se unen para reclamar por el aumento del peaje de Victoria

Esta mañana los jefes comunales Eldorado, Mado y Victoria se reunieron en el despacho del intendente Hugo Andino donde se comprometieron a apoyar la lucha por la cual presentarán un petitorio a la concesionaria y a la Nación para retrotraer el valor del peaje a 20 pesos, solicitar tarjetas de tránsito vecinal gratuitas, obras concretas de ingresos, rotondas e iluminación para los municipios más afectados por el peaje y evaluar la posibilidad de correr el mismo pasando Mado.

De esta manera los intendentes de la zona norte dejaron demostrado su apoyo al reclamo que realizan los habitantes de Colonia Victoria a la concesionaria del peaje.

La reunión se llevó a cabo en el despacho del intendente de Victoria, Hugo Andino y participaron el intendente de Eldorado Norberto Aguirre (ya que cientos de eldoradenses por cuestiones laborales se dirigen ida y vuelta cada día aVictoria, Mado, Esperanza, Wanda y hasta Iguazú). También estuvo presente el intendente de Mado Everth Vera (porque muchos pobladores del lugar viajan cada día a Eldorado por cuestiones de salud, laborales, comerciales o de trámites) y participó el diputado provincial Oscar Alarcón, más los concejales de Victoria.

Al respecto, el presidente del Concejo de Victoria, Mariano Portillo señaló que “fue una reunión altamente positiva y ahora estamos armando un petitorio para entregar a las autoridades del peaje y de la Nación”.

Entre las peticiones figuran: tarifa mínima para los habitantes de Colonia Victoria, retrotrayendo la tarifa al costo sin el aumento y la entrega inmediata de tarjetas vecinales a los que no la poseen con dicho beneficio. También exigen tarifas diferenciadas para los trabajadores al volante de la zona Norte, tarjeta vecinal sin tope de cargas mínimas y sin fecha de vencimiento. Pase gratuito a los docentes que se desempeñan en la localidad de Colonia Victoria y Mado.

Portillo Añadió que en diciembre finaliza el contrato de Caminos del Paraná y deben volver a llamar a licitación como ya sucedió anteriormente, “queremos que en el contrato de la nueva concesión figure que la empresa que se haga cargo realice obras concretas de ingresos, rotondas e iluminación para los municipios mas afectados por el peaje”.

Por su parte, el diputado oriundo de la Capital del Trabajo, Oscar Alarcón, manifestó que “los intendentes hicieron una reunión informativa y de posibles estrategias de gestión para el tema peaje. Y en ese marco, el jefe comunal Hugo Andino comentó las gestiones que se estaban haciendo a nivel nacional con el acompañamiento del vice gobernador”.

En este sentido agregó que “se está elaborando un escrito donde los intendentes van a pedir a la empresa y a vialidad nacional el tema de las tarjetas del tránsito vecinal y evaluar las posibilidades de correr el peaje luego de Mado, también prevén pedir en ese contexto que se ejecuten obras para los municipios canalizados desde estas y por está empresa para mejorar la iluminación en los tramos de las entradas de los pueblos involucrados y obras de infraestructura también, como ser rotonda acceso a Victoria, Mado, etc”.

El diputado Alarcón agregó al respecto que si si es necesario se pedirá al Congreso Nacional que medie en este tema con nuestros diputados.

Trabajadores del peaje

En contraposición a esta reunión, pasado el mediodía, los trabajadores del peaje de Colonia Victoria enviaron una carta a los medios de comunicación de la zona, la misma dice lo siguiente:

Carta Abierta de compañeros de peaje Colonia Victoria Misiones. Señores, concejales, intendente, y vecinos:

Nos dirigimos a ustedes con el mayor de los respetos para comunicarles el triste y doloroso momento que está atravesando el trabajador de peaje con las distintas manifestaciones que se están realizando “Atentando contra nuestro puesto de trabajo”.

Queremos recordarles que existen más de 20 personas de Colonia Victoria que llevan el sustento diario a sus familias trabajando en dicha empresa concesionaria, mencionarles también que es innumerable las personas que pasan año tras año cubriendo vacaciones durante todas las concesiones pasadas (VICOV, EMCOVIAL , CAMINOS DEL PARANA) .

Leyendo el recurso de amparo presentado la semana pasada por el intendente, nos sentimos atacados directamente por realizar mención nuevamente a la extinción del peaje (nuestra fuente laboral) Queremos recordarles que el municipio cuenta actualmente con más de 250 Tarjetas de transito vecinal con el 68% de descuento estipulado por el Contrato de concesión, es decir que el usuario de Victoria, Mado, Esperanza, Libertad y Eldorado de $30, paga $9.58, no $30 como se manifiesta en todos los medios o redes sociales.

Desde hace algún tiempo, más de dos años, cuando empezaron estas manifestaciones con finalidades políticas, los distintos usuarios agreden constantemente verbal y psicológicamente a nuestros compañeros, y no solo usuarios frecuentes, sino también personas influyentes de nuestra sociedad…como por ejemplo: en estos días en vísperas del día internacional de la mujer una compañera fue insultada y denigrada por un periodista de un importante medio local.

Señor presidente del HCD de colonia victoria:

Como trabajadores y ciudadanos nos gustaría que utilice las mismas energías que tiene para manifestarse (cortar ruta) en contra del peaje que atentan directamente en contra de nuestros puestos de trabajo, las utilice también para informar a los ciudadanos de Victoria cuántos proyectos presentó, dar a conocer los balances anuales, etc., etc., porque informar también es su deber.

Queridos vecinos: nos gustaría que la próxima manifestación o corte de ruta sea para solicitar un hospital, médicos permanentes, pediatras, ginecólogos, seguridad, cosas que beneficien a mujeres, niños, ancianos, y a la comunidad en general y no por beneficio para unos pocos.

Pueblo: no nos dejemos influenciar por los políticos, el pueblo no está para servir sino, para ser servido.

Vecinos: Los trabajadores de peaje hace años venimos luchando realizando, asambleas, viajes , medidas de fuerzas etc.., para defender nuestra actividad velando por nuestros derechos como trabajadores, por ese motivo entendemos la lucha pero no compartimos la manera de manifestar y de negociar.

Nos queda solo llamar a la paz social, ya que estamos pasando por etapas muy difíciles desde hace mucho tiempo, somos rehenes de esta situación y de muchas amenazas de distintos frentes, solicitamos que sean respetuosos y cautos al dar información a la sociedad ya que las malas informaciones llevan a agravios permanentes. El peaje no vota, no gestiona, no es la municipalidad, no confundamos a la sociedad. Atte.: TRABAJADORES DE PEAJE DE COLONIA VICTORIA.

Vecinos de la zona norte

Si bien las autoridades de Colonia Victoria no hablaron sobre esta carta, los habitantes de Eldorado, Victoria y Mado sí lo hicieron. Es el caso de una ingeniera que reside en la Capital del Trabajo y desde hace 10 años viaja todos los días hacia el norte provincial, pasando ida y vuelta por el peaje sin percibir ningún descuento, “sinceramente me llama la atención que estos 20 trabajadores hablen de beneficio para unos pocos refiriéndose a los vecinos que reclaman para que se retrotraiga el aumento, es casi una burla. Somos miles de personas las que pasamos todos los días por ese lugar pagando 60 pesos ida y vuelta por cuestiones laborales, de salud, comerciales, de tramites o lo que sea, somos miles no 20. Entonces quién habla de beneficio para unos pocos acá?”

Y agregó que solo en la empresa donde ella trabaja hay mas de 20 personas que van de lunes a viernes desde Piray y Eldorado “les parece a los trabajadores del peaje y a la concesionaria que 250 tarjetas vecinales con 68 por ciento de descuento representa a los miles de trabajadores de la zona norte, que pasan todos los días por ahí? Ni siquiera sé si eso es representativo para Victoria, así que mucho menos para la zona norte”.

Por último dijo “aparte de todo esto, qué obras hicieron? donde está la autopista? En Santa Ana por lo menos vemos las obras que se hicieron y continúan en marcha, pero acá qué? Yo como ciudadana no comparto que se le insulte a nadie ni tampoco que se corte la ruta, pero estoy totalmente de acuerdo con el reclamo de que se retrotraiga el aumento y que se elimine el peaje hasta que hagan la autopista que nos corresponde”.

Por otra parte, otro vecino de Colonia Victoria que trabaja en Eldorado sostuvo “conozco varios que trabajan en el peaje y es cierto que si se elimina peligra su fuente laboral, pero se olvidan que cuando cambió la concesión anterior, echaron a todos los que estaban y los contrataron a ellos. Y ahora en diciembre termina la concesión de Caminos del Paraná, deberían pensar en eso también. Además, nos reclaman que cortamos la ruta, pero se olvidan que ellos cortaron muchas veces también reclamando aumentos y demás. Yo no quiero que nadie pierda su trabajo, pero no me parece bien el planteo que hacen”.