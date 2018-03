Desde el Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones, indican que en muchos casos los inscriptos arrepienten cuando aparece una oportunidad real

María Elena Quelas, titular del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM) indicó en Radio Tupá Mbaé que para los bebés siempre hallan una familia feliz de recibirlos, pero que esto no ocurre para los niños, que incluso en algunas oportunidades son devueltos a la justicia o los hogares convivenciales.

Maria Elena Quelas en Radio Tupá Mbaé.

“Los bebes tienen familia seguro. Pero el problema pasa por niños que tienen características de abandono, o los que no quieren salir o ser dados en adopción. A veces cuando hay dos, resulta que un hermano se adapta y el otro no. Esto genera frustración también en los chicos. La realidad es que muchísimas personas que se inscriben y cuando son llamadas por jueces para saber si están interesados porque hay un caso de un menor, los postulantes empiezan a divagar, y poner un montón de excusas”, explicó la funcionaria.

Asimismo dijo que cuando se los convoca a conocer la realidad del menor, en una gran cantidad de casos, los aspirantes dudan y esto hace que la justicia se demonice y se tilde de burócrata cando en realidad “los demonios están en otro lado”. Reconoció del mismo modo que hoy la Justicia no tiene un soporte acorde a las necesidades de los niños, y que en todo caso debería informarse mejor sobre el tema, tanto a los aspirantes como a los papas que ya recibieron un menor en guarda.

“La idea es que se les explique cómo son los primeros pasos, para que haya menos me arrepiento y menos devoluciones. En el caso de la chica de Panambí que ofreció su bebé por Whatsapp creo que fue una forma muy particular de pedir ayuda. Debe estar pasando por mucha presión, y uso esa herramienta que es lo que usa hoy la gente joven. Dijo claramente que quería alguien que cuide a su bebé. Muchas embarazadas me llaman pidiéndome ayuda pero no las presiono por datos, sino que les indico dónde conseguir ayuda”, sostuvo.

En ese sentido dijo que la justicia hoy no tiene estructura para contener a una persona, en este caso una menor, que encima de la presión y el miedo que tiene, se traslade hasta un juzgado y en Mesa de Entrada exprese su intención de dar su bebé en adopción. “Hay muchas niñas que están en esta situación y en este paso pidiendo ayuda. Lo que tenemos que hacer es explicarles las reglas del juego, lo que la ley dice y lo que el sistema permite hacer”, remarcó.

Los interesados en más información pueden comunicarse al Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones, al (0376) 4436169 de 7 a 12.30 horas o por mail a: mequelas@jusmisiones.gov.ar; adopcion@jusmsiones.gov.ar; ruaam@jusmisiones.gov.ar