 Argentina vinculada al escándalo de los datos de Facebook utilizados para campañas políticas

Un canal inglés le hizo una cámara oculta al CEO de Cambridge Analytica. En el informe se asegura que lo filtrado fue usado para campañas políticas en Argentina.

Facebook quedó en el ojo de la tormenta luego de que se revelara que la empresa Cambridge Analytica, dedicada al análisis de datos, se hiciera con la información de 50 millones de usuarios de la red social creada por Mark Suckerberg para realizar campañas segmentadas con un alto grado de precisión y así influir en los votantes.

El escándalo crece con las horas y la última revelación, una cámara oculta realizada al CEO de Cambridge Analytica, desliza que la compañía también trabajó para influir en las elecciones llevadas a cabo en la Argentina.

El Canal 4 News de Inglaterra montó una cámara oculta y filmó a Alexander Nix, CEO de Cambridge Analytica. Los periodistas se hicieron pasar por interesados en contratar sus servicios para influir en las elecciones en Sri Lanka.



Sin saber que era filmado Nix aseguró que Cambridge Analytica y su subsidiaria, Strategic Communicationes Laboratories (SCL) trabajó en más de 200 elecciones alrededor de todo el mundo incluyendo Nigeria, Kenia, República Checa, y la India. También en China, México y Brasil, mientras que el informe señala que otro de los objetivos fue la Argentina. De hecho el video de casi 20 minutos arranca con una imagen de nuestro país y se ven otras a lo largo del informe.

Cambridge Analytica se adjudica haber sido el artífice de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos.

Nix incluso dijo que eran capaces de liderar una campaña sucia para descareditar a los oponentes políticos de quienes pagan por sus servicios.

También ofreció realizar cámaras ocultas, como la que justamente le estaban realizando al propio Nix.

De las reuniones además de Nix participó el Director de Política Global de Cambridge Analytica, Mark Turnbull y el jefe de Data, Alex Tayler.

Turnbull explicó al supuesto cliente que, tras haber conseguido material nocivo para sus oponentes políticos, la empresa podía muy discretamente introducirla en las redes sociales e Internet.

Cambridge Analytica fue creada en 2013 y trabajó con el equipo a cargo de la campaña electoral de Trump. De acuerdo con las revelaciones publicadas por The Guardian y The New York Times, la empresa se quedó con los datos de 50 millones de usuarios de todo el mundo a través de Facebook.

Con esa información y por medio de un software asegura será capaz de predecir e influenciar a los votantes.

Fuente: Ámbito Financiero