Mario Vargas Llosa considera que el feminismo es actualmente “el más resuelto enemigo de la literatura”

Superliga: con dos partidos, hoy se cierra la fecha 20 El duelo más destacado de la jornada se jugará en Victoria, donde Independiente de Avellaneda visitará a Tigre con la necesidad de ganar para acceder a puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores Este lunes se bajará el telón de la fecha 20 de la Superliga Argentina con dos partidos. A primer turno, Banfield se enfrentará como local a Unión de Santa Fe. El encuentro comenzará a las 19.00 en el estadio Florencio Sola, con el arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TNT y TNT Sports. El conjunto local, que nuevamente estará bajo las órdenes de Omar Píccoli a la espera de la mejora de salud de Julio Falcioni, arrastra consigo dos victorias de manera consecutiva y de cara al partido de hoy presentará dos variantes. Enzo Kalinski, que cumplió una fecha de suspensión ocupará el lugar de Nicolás Linares, mientras que Mauricio Sperdutti ingresará por Nicolás Bertolo (presenta desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho). Por su parte, Unión marcha octavo con 31 puntos, misma cantidad que Colón y Estudiantes de La Plata y se ubica en zona de clasificación a la Copa Sudamericana del año próximo. Acumula dos empates y una victoria en los últimos tres partidos jugados Cabe destacar que Banfield se ubica decimoquinto con 25 puntos, al igual que Atlético Tucumán y San Martín de San Juan, pero no se puede dar el gusto de dejar más puntos en el camino si desea clasificar a un torneo internacional el año que viene. Independiente y su visita a Tigre Envalentonado por el buen momento y con la idea de no perderle pisada a los de arriba y pelear por ingresar a la próxima Copa Libertadores, Independiente visitará a Tigre que necesita imperiosamente una victoria. El cotejo se jugará en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, con el arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión de Fox Sports. El Rojo de Avellaneda lleva cinco partidos sin conocer la derrota y adeuda un duelo ante San Lorenzo, por lo que de ganar ambos partidos estaría más cerca del líder Boca y con chances de clasificar a la Copa Libertadores. Para el duelo de hoy, el director técnico Ariel Holan realizará cinco cambios respecto a la fecha anterior en la que venció a Argentinos Juniors por 2 a 1. Los uruguayos Martín Campaña y Gastón Silva se van a su selección, mientras que Fabricio Bustos y Maximiliano Meza hacen lo propio con la Argentina. Los reemplazantes serán el arquero Damián Albil, el defensor Emanuel Brítez, mientras que de mitad de cancha hacia adelante podrían ingresar Fernando Gibor, Juan Manuel Martínez, Jonás Gutiérrez o Braian Romero. Además, Martín Benítez, no será tenido en cuenta por presentar una distención en el bíceps formal de la pierna derecha, que sufrió en el partido frente a Millonarios de Colombia. Por su parte, Tigre, acumula cuatro partidos sin poder ganar con una derrota y tres empates y el nivel de juego que muestras no es el deseado por su entrenador.