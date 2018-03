Lionel Messi y una confesión sobre su futuro después de Rusia 2018

El jugador de la Selección argentina se mostró confiado en lo que puede pasar en el próximo torneo y fue autocrítico: “Antes era egoísta en la cancha”.

Cada vez falta menos para Rusia 2018. Hay mucha expectativa por lo que pueda hacer el equipo argentino, luego de lo que fue el torneo en Brasil, en el que salió segundo y no pudo levantar la Copa. Lionel Messi dio una entrevista para La Cornisa en la que afirmó que en caso de no salir campeón, será su último campeonato Mundial.

“En algún momento dijiste que si Argentina no gana este va a ser tu último mundial, ¿Por qué lo decís, te lo decís a vos?”, preguntó Luis Majul. “Es un poco lo que sentimos los integrantes de esta camada que viene jugando. Es un poco también lo que nos hizo sentir la gente, ¿no? Parece ser que haber llegado a tres finales no sirve de nada. Pensamos que sino somos campeones, se va a venir mucho más todavía, que no nos va a quedar otra”, reflexionó el crack de Barcelona.

El argentino también depositó parte de las críticas en el periodismo deportivo. Sostuvo que a los hinchas “le vendieron” que él podía ser “inmortal”, algo que hizo según su visión que “la gente piense de esa manera”. “Son pocos la verdad los que hablan mal de la Selección o de los jugadores que están en ella, pero bueno, es un poco lo que sentimos. Ojalá no sea así, ojalá nos vaya espectacular y podamos seguir disfrutando de la Selección y de toda esta competición”, advirtió.

Luego vaticinó cómo será el Mundial. “Mi deseo es el deseo de todos ustedes, de que podamos vivir algo similar a lo del 2014 que fue una experiencia inolvidable, no solamente para nosotros sino para el país”. Aunque también contó que ganarlo “no pasa siempre” y por eso las lágrimas derramadas en Brasil.