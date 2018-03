Ingrid Grudke sobre el viaje relámpago de Cristóbal López a Misiones: “No tengo nada que explicar”

A horas de su liberación, el propietario del Grupo Indalo aterrizó en el aeropuerto de Posadas y, según diversas fuentes, habría viajado a Oberá el sábado. Consultada por este medio, la modelo aseguró “no tengo nada que explicar al respecto”. Aunque no reconoció, tampoco negó las versiones difundidas por la prensa sobre el supuesto encuentro con el empresario en la tierra colorada.

El sábado el aeropuerto de Posadas se encontró con un vuelo inesperado: a pocas horas de su liberación, el empresario Cristóbal López aterrizaba en la capital misionera en su avión particular, habría pasado por Oberá, y el domingo retornado a Buenos Aires.

Ingrid, ex pareja del empresario, no quiso hablar sobre las publicaciones que aseguran que Cristóbal López mantuvo un encuentro con ella y que incluso visitó a su familia. “No tengo porque estar explicando nada de mi vida personal. No sé por qué tanta presión”, declaró la misionera y agregó: “creo que hay cosas más importantes que mis sentimientos para informar”.

El empresario fue liberado el viernes del penal de Ezeiza, donde estuvo preso por evasión de impuestos. El primer viaje del cuestionado dueño del Grupo Indalo no habría sido casual, según la prensa del corazón, en Posadas, Cristóbal se habría reunido además con su “cuñada” y otras personas, con las que estrechó vínculos a partir de su relación con la modelo.