¿Cuál fue la respuesta del Papa Francisco a los jóvenes sobre los tatuajes?

Este lunes 19 de marzo el Papa Francisco respondió a la pregunta que le hizo un joven sobre los tatuajes. En su respuesta, el Pontífice dijo: “No se asusten de los tatuajes. El tatuaje indica pertenencia. Tú, joven, que estás tatuado o tatuada así, ¿qué cosa buscas? ¿En este tatuaje, a qué pertenencia te refieres? Y comenzar a dialogar con esto y de allí se llega a la cultura del joven”, dijo el Pontífice.

Yulien es el nombre del joven del Seminario del Espíritu Santo en Ucrania que preguntó al Papa sobre la preparación que debe tener un pastor ante los desafíos del mundo contemporáneo, que tiene como característica la amplia difusión de los tatuajes, “que para algunos son una belleza” y que otros consideran algo “difícil de comprender”.

La pregunta fue una de las que Francisco respondió en el marco de la reunión presinodal que se celebra desde este lunes en el Vaticano con miras al Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes que se realizará en octubre de este año.

En su respuesta, el Pontífice dijo: “No se asusten de los tatuajes. Los eritreos, desde hace años, se hacían la cruz aquí (en la frente). También hoy los vemos. Se tatuaban la cruz. Sí, son exageraciones, hoy veo algunos”.

“Creo que los que tienen una medida fuerte de tatuajes no pueden donar sangre, cosas de ese estilo… porque hay peligro de intoxicación. Cuando se exagera hay un problema de exageración, pero no del tatuaje”, continuó.

El Papa explicó luego que, cuando uno se encuentra con un joven que tiene un tatuaje, puede tomar este elemento para iniciar un diálogo y conocerlo mejor.

“El tatuaje indica pertenencia. Tú, joven, que estás tatuado o tatuada así, ¿qué cosa buscas? ¿En este tatuaje, a qué pertenencia te refieres? Y comenzar a dialogar con esto y de allí se llega a la cultura del joven”, dijo el Pontífice.

Para concluir su respuesta sobre este tema, el Papa Francisco destacó que “es importante no asustarse. ¡Con los jóvenes uno no debe asustarse nunca! ¡Nunca! Porque siempre, incluso detrás de las cosas que no son tan buenas, hay algo que nos hará llegar a alguna verdad”.