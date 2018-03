Centurión y un nuevo escándalo: pasó dos semáforos en rojo e intentó sobornar a los inspectores de tránsito

El jugador de Racing quedó envuelto en otro episodio escandaloso. Paso dos semáforos en rojo, no quise hacer el test de alcoholemia y ofreció “arreglar” el problema con plata.”Podría haber puesto en peligro la vida de los chicos que iban a clases”, dijo el secretario municipal de seguridad.

Pese a que ahora está en Racing y dio su palabra de mantenerse alejado de los problemas, Ricardo Centurión, otra vez, está envuelto en un escándalo.

El futbolista pasó dos semáforos en rojo y se negó a hacerse un control de alcoholemia, por lo que la policía de Lanús le retuvo el vehículo. El hecho se produjo a las 8:10 de este lunes en el centro de Lanús y testigos afirman que el jugador estaba alcoholizado.

“¿Por qué a mí?”, preguntó Ricardo Centurión después de ser detenido por inspectores de tránsito en Lanús por haber pasado dos semáforos en rojo en un corredor escolar. Minutos después de negarse a realizar el control de alcoholemia intentó sobornar al encargado del operativo y todo quedó registrado en un video.

“Te haces el chistoso, sos más grandes que yo,me estoy yendo a mi casa, no me digas si tengo una urgencia médica”, lo increpó Centurión al inspector, y agregó: “Estas sugiriendo que me quiero escapar”.

Inmediatamente después, el futbolista de Racing intentó llegar a un “arreglo” económico para dejar todo en la nada y que el tema no tome estado público.

El inspector le preguntó para qué pidió hablar con él en particular, a lo que Centurión respondió: “Si podemos arreglar… Yo tengo para arreglar, yo te puedo poner el mes. Si es una boludez para qué vamos a hacer tanto espamento. Dale, dale, vamos a arreglar”.

Quien estaba a cargo del control vehicular se negó y le dijo que no necesitaba la plata y que así no se arreglaban las cosas. “Hacemos lo que tenemos que hacer y nada más, no es cuestión de arreglar como vos querés”, le dijo.

En tanto, Diego Kravetz, secretario de seguridad de Lanús, anticipó que si se confirma que Centurión quiso sobornar al agente de tránsito “será denunciado penalmente”. Además, agregó que van a pedir “una sanción ejemplificadora”.

El Secretario de Seguridad del municipio, Diego Kravetz, aseguró que “la acción irresponsable de Centurión podría haber puesto en peligro la vida de los chicos que cruzaban por ese corredor escolar para ir a clases”. Los testigos informaron que el deportista no fue respetuoso con los agentes que lo detuvieron, aunque el tema no pasó de eso.