Apuñalaron a un hombre en un bar de El Soberbio y acusan a un ex concejal por el ataque.

Cerca de las 22.30 del sábado, una persona ingresó al hospital local con lesiones por arma blanca. Se identificó como Daniel D. S., de 32 años, domiciliado en Colonia Paraíso. Según sus declaraciones estaba en el bar de Esteban Santiago, cuando un grupo entró al negocio y entabló con él una discusión, al poco tiempo.

De acuerdo con Daniel, un ex concejal del municipio, llamado Nelson M., le asestó un puntazo en el abdomen con un cuchillo que llevaba en la cintura.

El herido presenta una lesión de 2 cm en el estómago por lo que fue derivado al SAMIC de Oberá. Aún no hay detenidos por el hecho.