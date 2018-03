En una apasionante definición por penales, Mitre se quedó con la llave y sigue adelante en el Federal C

RELACIONADAS Atlético Posadas ganó con un gol de penal y quedó puntero en su zona

El equipo posadeño venía de caer por 2 a 1 contra Defensores de Corrientes, pero logró remontar la serie por la mínima y luego eliminó a la visita desde los doce pasos.

El estadio “Tito” Cucchiaroni se encontraba tupido de una ferviente afición que esperaba alentar a su equipo para lograr la proeza de revertir el resultado adverso conseguido en San Roque, Corrientes, y poder así alzarse con la llave del repechaje del Torneo Federal C.

El reloj marcaba las 17:15 y la terna arbitral compuesta por tres mujeres daban comienzo al partido. Desde un principio las fricciones y encontronazos fueron los principales protagonistas. Una defensa bien planteada por parte de Defensores impedía la creación de un juego prolijo por parte del Auriazul.

Conforme transcurrían los minutos se hacía evidente la intención de la visita de dilatar el ritmo del partido, conformes y confiados por el 2 a 1 obtenido en el partido de ida. Plan que resultó a pedir de boca hasta el minuto 70′ del juego, cuando la fatiga comenzó a invadir los cuerpos de los jugadores y eso, sumado a una fuerte presión en la frontal por parte de Mitre, derivó en el primer y único tanto del partido luego de una pelota centrada que se encontró con la sien del 16 de Mitre, Manuel Roa, quien colocó el esférico fuera del alcance del arquero Gonzalo Miguel, de buen partido a pesar de no poder contener el tanto.

Luego del gol, el partido cambió totalmente: a Defensores ya no le alcanzaba con la victoria obtenida en casa. Mitre salió a buscar el segundo tanto para sentenciar el partido y Defensores trató de encontrar el empate en el contraataque. Fueron diez minutos de intenso fútbol pero no fue suficiente y la referí indicó el final de los 90′ de juego, por lo que la definición sería por penales.

El arco escogido para los penales fue el que daba la espalda a la tribuna de la afición visitante, que no superaba el centenar de personas. La tarde ya se encontraba cayendo y las luces en Rocamora empezaron encenderse lentamente. Con precisión y potencia, tanto los jugadores de Mitre como de Defensores cambiaron todas sus ejecuciones por gol hasta que fue el turno del último penal para Defensores. La arenga de los compañeros del arquero de Mitre Horacio Galeano se hicieron escuchar, y éste no defraudó porque el esquinado tiro se encontró con sus manos y evitó el gol. Todo el plantel de Mitre acudió al abrazo y al festejo. Mitre ganó el repechaje y sigue adelante en el Federal C.