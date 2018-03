Colonia Delicia: el secretario de concejo deliberante ratificó que no existe la ordenanza por la que la municipalidad fue allanada

Miguel Tarnoski, actual secretario del deliberativo, aseguró que se encuentra a disposición del juez Saldaña, quien ordenó un allanamiento este viernes y añadió que de comprobarse, las penas para el delito de falsificación de documento público puede ser de uno a seis años de prisión

Luego de que la justicia allanara la municipalidad y el concejo deliberante de Colonia Delicia en busca de pruebas de la supuesta falsificación de una ordenanza usada para despedir a una empleada, el actual secretario del deliberativo, Miguel Tarnoski, aseguró que está a disposición del juez Roberto Saldaña, quien fue el responsable de la pesquisa.

Miguel Tarnoski, secretario del concejo deliberante de Colonia Delicia en Radio Libertad

“El allanamiento fue breve, estuvieron aproximadamente 1 hora. El oficio fue librado por el juez Saldaña. Es la causa donde se denuncia al intendente Eberth Vera, el expresidente el concejo que actualmente sigue de concejal Emiliano Recalde y un exconcejal que se llama Ramón Sosa. Los acusan de haber hecho una ordenanza que no tiene constancia en el concejo, no consta en el libro de actas y tampoco hay un ejemplar dentro del concejo”, describió y añadió que el juez ordenó el allanamiento para saber si las pruebas que le habían presentado eran verdad o no. “Ahora tendrá que definir cómo sigue la causa”, señaló.

La denunciante se llama Norma Elizabeth Salís y según Tarnoski fue pasada a planta permanente municipal en abril de 2015 y en noviembre de ese mismo año, por una resolución del intendente, despedida. “En el ministerio de Trabajo pidieron al intendente si había una ordenanza, él dijo que sí y posteriormente presentó esa ordenanza que nosotros tomamos conocimiento después del 10 de diciembre cuando asumimos”, aseveró.

En ese sentido aclaró que la denunciante había pasado a planta permanente junto a otros 12 empleado y que la ordenanza que ahora no aparece, ratifica a 12 y deroga el pase de la mujer. “Nosotros estuvimos investigando el tema con el que fue presidente del concejo en ese momento que es Ernesto Denis quien solicitó a los concejales salientes que informen por escrito sobre la veracidad de esa ordenanza. Uno de los concejales de forma escrita manifestó que la ordenanza no es válida porque no se trató en el concejo deliberante”, reveló.

“Es un delito grave que está penado con uno a seis años de cárcel. El juez debería pedir el desafuero de este concejal, que se lo separe de la función pública porque es un delito muy grave”, concluyó.