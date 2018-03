Tokio se enfrenta a Brown en el inicio de la Liga Provincial de Básquet

Con la presentación del tricampeón Tokio jugando ante Jorge Gibson Brown en su estadio de la calle Belgrano, se pondrá en marcha este viernes el torneo Apertura de la Liga Provincial de Básquet.

No será este un certamen más de los que se venían disputando para el básquet misionero, ya que debido a la reestructuración de este deporte a nivel nacional, los dos finalistas del torneo provincial accederán al próximo torneo Federal de básquet, una situación que no se daba desde el 2011. El Japonés y Brown, que retorna al certamen provincial luego de un par de años de ausencia, se verán las caras desde las 21.30 en cancha de Tokio.

Además, en otro duelo correspondiente a la zona Sur, AEMO será local en Oberá ante Mitre, también desde las 21.30. Cabe recordar que el equipo posadeño estuvo a punto de no jugar esta edición del provincial debido a la falta de recursos, pero a último momento confirmó su presencia. El otro partido de hoy que pondrá en marcha el torneo Apertura lo jugarán Alem Basket y OTC, dos equipo que buscan ser candidatos en la zona Sur y que se verán las caras a partir de las 21.30 en Alem.

En tanto, en la zona Norte, la actividad se pondrá en marcha el domingo con el duelo entre el subcampeón Tirica y Cataratas. Dicho partido se jugará a las 20.30 en Eldorado. En tanto, el cruce Papel Misionero-El Coatí fue reprogramado.

Por otra parte, el presidente de la Federación Misionera de Básquet, Román Queiroz, brindó detalles sobre la competencia que comienza hoy y lo que se viene para después de mitad de año.

“Queremos que sea una Liga con cinco o seis candidatos, por lo menos. Misiones pide a gritos uno o dos clubes más en torneos nacionales y vamos por ese objetivo. Debemos ser una de las provincias que menos equipos tiene jugando torneos nacionales junto con Tierra del Fuego y Formosa. Hay muchas ganas, hay una buena dirigencia, ojalá se pueda conseguir el apoyo económico”, comentó respecto del arranque del Apertura, que otorgará dos plazas al torneo Federal.

En cuanto al nivel del los equipos y los posibles candidatos, el máximo dirigente del básquet de Misiones analizó que “Tokio y Tirica son los dos clubes que están mejor formados, sobre todo por la cantidad de tiempo que llevan jugando juntos. Por algo disputaron las últimas tres finales de forma consecutiva. No obstante, hay varios equipos que se reforzaron muy bien. Alem Básquet se reforzó muy, al igual que OTC, que tiene un gran equipo. Siglo XXI también tiene con qué dar pelea. El Coatí se reforzó y va a ser candidato en la zona Norte”, vaticinó.

Para finalizar, Queiroz dejó su punto de vista en cuanto al sacrificio económico que significa para los clubes jugar un torneo Federal debido al gasto que conlleva en cuanto los traslados, estadías, etc. “Tengo entendido que la idea es regionalizar el torneo para achicar distancias. El 90 por ciento del presupuesto en un torneo Federal pasa por el Gobierno. Es algo que excede al Ministerio de Deportes, dependemos del Gobierno”, puntualizó.

Programación

Zona Sur

1ª Fecha-viernes 16:

21.30, Tokio-Brown

21.30, Alem Basket-OTC

21.30, AEMO-Mitre

Zona Norte

1ª Fecha-Domingo 18:

20.30, Tirica-Cataratas Basquet

El Coatí-Papel Misionero (postergado)

Libre: Siglo XXI.

