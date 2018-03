“Pico” Salinas: “Como cuerpo técnico de Guaraní nos sentimos muy dolidos por la situación por la que estamos pasando”

El entrenador franjeado se refirió al descenso del Federal A y ratificó sus ganas de quedarse al mando del equipo para “tratar de retornar rápidamente” a la categoría.

El mundo Guaraní sigue conmovido por la reciente pérdida de categoría, y eso incluye al entrenador Miguel “Pico” Salinas, identificado con los colores franjeados: “Como cuerpo técnico nos sentimos muy dolidos por la situación que estamos pasando, justo nos toca a nosotros ir al descenso y no pudimos llegar al objetivo, que era salvarnos. Como misionero y como hincha me duele un montón”.

No obstante, el técnico es consciente de que en Villa Sarita no se pueden quedar relamiéndose las heridas y toca pensar en lo que viene: “Ahora hay que dar vuelta la página y tratar de hacer un retorno rápidamente al Federal A porque Guaraní no merece el lugar donde está”.

En ese sentido, el ex arquero de Vélez adelantó que su intención es quedarse para buscar la pronta vuelta a la categoría de tercera división del Consejo Federal: “Ya se lo dijimos al club, pero vamos a ver cómo termina esto, con los dos partidos que nos quedan”.

Respecto al fatídico final de la temporada, “Pico” concluyó que ya es tarde para sentarse a analizar dónde estuvo la falla: “Lo único de lo que podemos estar conformes es que se le dio oportunidad a los chicos del club, aunque tampoco hay que caerles porque fue su primer Federal A y para que el chico ande bien hay que hacer un trabajo a largo plazo”. Y agregó: “Lo que les dije es que tuvimos muchos errores individuales y eso nos castigó mucho. Nos tocaron equipos que tenían jugadores con mucha experiencia, algunos que jugaron en la B Nacional, y nosotros nos equivocábamos en una jugada y nos convertían. El Federal A es así”.

En ese sentido, manifestó que utilizará los dos partidos que restan en la Reválida para “ir mechando jugadores” y que el club pueda ver con quiénes se puede contar en el próximo torneo: “Guaraní ya tiene que armar un equipo para poder ganar en el torneo local así ya sabe con cuántos jugadores va a contar para poder hacer el retorno al Federal A sin gastar mucho”.

Este domingo, la Franja recibirá a partir de las 19:30 a Sportivo Patria.