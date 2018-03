Nutrición: aspectos importantes a la hora de pesarnos

Controlar el peso es una de las herramientas fundamentales durante y después de un plan de adelgazamiento, como así también para mantener un peso saludable. El momento de pesarnos, el lugar, el tipo de balanza y la ropa con la cual lo hacemos pueden variar el valor real, por lo cual es importante tener en cuenta ciertos aspectos, para obtener un peso más “real”.

A lo largo del día suceden alteraciones en nuestro peso debido a las ingestas de líquidos y de alimentos, al desgaste de la actividad diaria o a cambios en el balance energético. Muchas veces, nos pesamos a la mañana y a la noche y los resultados son diferentes, pues es normal que así sea, debido al funcionamiento normal del cuerpo.

El modo en que se utiliza la balanza y el tipo, también influye en el peso. Por lo cual, es recomendable asegurarnos que las mismas estén calibradas, si son digitales, verificar las pilas, no movilizarlas constantemente porque se dañan, y, sobre todo, elegir siempre la misma balanza para registrar el peso eventualmente.

¿Cuáles son las formas más comunes de pesaje?

En casa: En este caso, con la balanza hogareña, sin ropa y en el mismo horario, preferentemente por la mañana. Resulta el método de pesaje más cómodo y conveniente.

En una clínica, institución o consultorio, con un profesional: En este caso se utiliza siempre la misma balanza y generalmente -aunque no siempre- uno puede pesarse sin vestimenta. Es la manera más adecuada si estamos bajo un tratamiento, ya que el profesional nos guiará mejor y podrá brindarnos un diagnostico adecuado a nuestro proceso individual.

En la farmacia: En caso de no contar con balanza doméstica, se recomienda pesarse en el mismo comercio, a la misma hora y con ropas similares cada vez. No es el método más exacto ya que no siempre podemos utilizar ropa parecida o muy ligera.

Es importante tener en cuenta algunas consideraciones que NO debemos hacer tales como:

Pesarnos después de realizar actividad física

Pesarnos después de comer

Pesarnos todos los días, es mejor llevar un registro semanal en caso de estar bajando de peso, o quincenal o mensual, si deseamos mantener un peso saludable.

En reiteradas ocasiones, nos preguntamos si la ropa, calzado o accesorios que usamos pueden enmascarar el peso real obtenido en la balanza, y, si bien, no alteran en gran medida ese valor, es cierto que pesan algunos gramos que deberíamos considerar y descontar, si es que no podemos pesarnos sin ropa.

Ropas y accesorios femeninos:

Collar 50/150 g

Cinturón 50 g

Reloj 60 g

Conjunto ropa interior 50 g

Camiseta manga corta 80 g

Camiseta manga larga 110 g

Chaleco 60 g

Blusa de jersey 100 g

Vestido de jersey 200 g

Remera manga corta 100 g

Remera manga larga 250 g

Short 200 g

Pantalón de jogging 300 g

Buzo 270 g

Pulóver grueso 500 g

Jean 550 g

Campera de verano 400 g

Saco de hilo 450 g

Saco de lana 600 g

Impermeable 600 g

Campera de invierno 800 g

Tapado de cuero 1,200 kg

Sandalias tipo ojotas 250 g

Zapatillas 300 g

Botas cortas 400 g

Zapatos de vestir 1,300 kg

Ropas y accesorios masculinos:

Corbata 70 g

Reloj pulsera 100 g

Cinturón 100 g

Calzoncillo 100 g

Camiseta 100 g

Musculosa 100 g

Camisa manga corta 120 g

Camisa manga larga 200 g

Remera manga corta 300 g

Remera manga larga 370 g

Pantalón de jogging 400 g

Pantalón de vestir 400 g

Short 400 g

Jean 700 g

Pulóver lana gruesa 800 g

Traje 1 a 1,100 kg

Campera de verano 700 g

Piloto 700 g

Saco grueso de lana 800 g

Campera de invierno 1 kg

Campera de cuero 1,600 kg

Ojotas 320 g

Sandalias (tipo franciscanas) 420 g

Zapatillas 800 g

Zapatos de vestir 1,200 kg

Estos datos son valores promedios que se manejan, luego de realizarse un estudio sobre el tema por el Dr. Cormillot y su equipo, lo cual brinda información a todos los profesionales que trabajamos en el área, como así también, para la población en general.

Lic. Romina Krauss

M.P. n° 147