El municipio de Colonia Victoria presentó un recurso de amparo para que se retrotraiga el aumento del peaje

El intendente Hugo Andino, por medio de representantes legales, presentó un recurso de amparo solicitando una medida cautelar que “ordene la suspensión del nuevo cuadro tarifario establecido para la estación de peaje de Colonia Victoria” y por ende se deje sin efecto el aumento del cuadro tarifario de peajes, hasta que el Gobierno Nacional justifique técnicamente el aumento del 50% de la tarifa del peaje en Colonia Victoria en contraposición del 15 % de aumento dispuesto para el peaje de Santa Ana.

El abogado Carlos Kozik, quien presentó esta mañana el recurso de amparo ante el Juzgado Federal de Eldorado, explicó en radio Libertad que hay una solicitud de una medida cautelar para que se retrotraiga el aumento del peaje (de 30 pesos que cuesta desde el mes de marzo, a los 20 que costaba anteriormente), hasta tanto Vialidad Nacional explique cómo justifica técnicamente el aumento del 50% de la tarifa del peaje en Colonia Victoria en contraposición del 15% de aumento dispuesto para la estación Santa Ana- ambas estaciones de peaje ubicadas en la ruta nacional 12 de la provincia de Misiones- y pueda garantizar que estos aumentos redunden en mejoras efectivas a los usuarios y que los aumentos sean determinados con equidad, respetando la igualdad ante la ley.

“Este aumento dispar es algo que no podemos entender, consideramos que es una violación de la igualdad ante la ley, sobre todo porque hay que tener en cuenta que Santa Ana cuenta con una mejoría importante en infraestructura vial, con una parte de autovía concluida, algo muy dispar a lo que existe en el norte de la provincia, en donde no contamos con autovía ni mejoras” indicó Kozik.

El abogado adelantó además que en los próximos tres días habría una resolución por parte del juez, para saber si hace lugar a la medida cautelar. “Y esto se hace después de que el intendente Hugo Andino, que es muy comprometido con su comunidad y un ejemplo de trabajo realmente, agotó todas las demás posibilidades intentando dialogar en buenos términos con las autoridades de Vialidad Nacional, de quienes no obtuvo respuestas favorables. Y es por eso que decidimos ayudarlo en este sentido, porque sabemos de su esfuerzo y que esto realmente afecta a toda la zona norte, ya que los habitantes de Mado, Delicia, Victoria y demás van y vienen a Eldorado varias veces a la semana por cuestiones laborales y hasta para comprar cosas básicas como medicamentos” explicó.

Fundamentación del pedido

En el recurso de amparo se fundamenta la petición de dejar sin efecto el aumento del peaje, de la siguiente manera:

“El director nacional de Vialidad, JAVIER IGUACEL, había prometido en varias oportunidades que en 2018 se eliminarían los peajes en tramos de rutas nacionales que no fueran autopista, tal el caso de Colonia Victoria.

A marzo de 2018 la promesa no solo quedó incumplida, sino que a partir del domingo 4 de marzo del corriente año, ese peaje aumentó el 50 por ciento; mientras en Santa Ana, en la misma provincia de Misiones y sobre la misma ruta, el incremento fue menor de solo el 15%.

Las nuevas tarifas tienen vigencia a partir del 2 de marzo, pero en Misiones recién se aplicaron a partir del domingo 4 de marzo de 2018. El nuevo cuadro tarifario para el peaje de Colonia Victoria señala que para los vehículos de la categoría 1, el valor es de 30 pesos y para los de la segunda categoría será de 38.

A partir de aquí se presenta una diferencia con el sistema de cobro en Santa Ana, ya que los valores para las restantes categorías son los mismos, sin importar si se abona en hora pico o no.

Es así que los vehículos de la tercera categoría pagarán 40 pesos, los de la cuarta pagarán 50 y los de la quinta, pagarán 50 de la moneda nacional.

La decisión de modificar la ecuación económica de los corredores viales llega en medio del proceso de licitación bajo el modelo de Participación Pública Privada (PPP), corredores que tienen prorrogadas las concesiones hasta poder tener los pliegos de lo que se está licitando por PPP o, como es el caso de la Autopista Ricchieri que ahora está en manos de la empresa estatal Corredores Viales S.A.

Desde Vialidad Nacional explicaron a la Prensa que la decisión de esta recomposición tarifaria en medio del proceso licitatorio para lo que serán las primeras obras vía PPP se realizó es “porque están desactualizados los precios, en el 2016 fue última vez que se actualizaron las tarifas y los corredores tienen que seguir funcionando hasta que efectivamente tome posesión la empresa que gane la licitación PPP”.

Corresponde indicar a V.S. que he recurrido personalmente a DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Distrito Nº 15, provincia de Misiones, con domicilio en calle Bolívar Nº 48, de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones; para que me brindaran una explicación y me explicaran porque la diferencia entre las tarifas de SANTA ANA y COLONIA VICTORIA; cuál es la ecuación económica que respalda el aumento dispuesto, y los funcionarios no me pudieron explicar eso.