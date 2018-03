Losada adelantó que con la Sube nacional Posadas tendrá beneficios como la tarifa social

RELACIONADAS El SUBE Nacional reemplazará al provincial este año pero solo deberán inscribirse los usuarios que tengan subsidio

El intendente de Posadas, Joaquín Losada, aseguró que para fin de año Posadas ya debería estar dentro del marco del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) administrado por la Nación y que con este cambio, la ciudad accederá a beneficios como las tarifas sociales. “Estamos viendo los tiempos, tendríamos que llegar a fin de año con la Sube nacional instalada en Posadas. Tenemos que ver porque son otras validadoras, otras máquinas, deberíamos tener un sistema de tarjetas nuevo, es otro trámite. Va impactar por ejemplo en la tarifa social que nosotros no tenemos porque no hay Sube nacional, por eso se viene insistiendo en la migración”, sostuvo el alcalde en los estudios de Misiones Online TV.

Losada agregó además que una de las demoras se dio porque Posadas, una ciudad de más de 100 mil habitantes que ya debería contar con la SUBE nacional de acuerdo a los nuevos parámetros impuestos por el ministerio de Transportes de la Nación, tiene la particularidad de estar dentro del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, que comparte con los municipios de Garupá y Candelaria, quienes no tienen la obligación se usar el plástico nacional. “Eso tiene un tiempo de aplicación para los municipios de más de 100 mil habitantes para seguir teniendo el subsidio nacional al gasoil. Nosotros no nos fuimos antes porque no tenemos un sistema propio sino que es un sistema integrado por lo cual hay que incorporar a municipios que no estaban obligados”, señaló.

Además se refirió a los beneficios con los que contará el usuario de Posadas y también un alivio para las arcas de la comuna. “Hay cuestiones que hoy la hacemos con recursos propios como la tarifa a los jubilados, la pagamos nosotros y el gobierno nacional le paga por ejemplo a la Ciudad de Buenos Aires que no pone un peso”, reveló.

Por otra parte admitió que siguen buscando un mecanismo para que el Boleto Estudiantil Gratuito Misionero (BEG) forme parte del sistema nacional. “Hay un esfuerzo enorme del gobierno provincial para pagar el BEG. Es un gran esfuerzo que hace el gobernador (Hugo)Passalacqua para sostener el beneficio para todos”, insistió.