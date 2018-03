El presidente de la Cámara de Comercio de Posadas celebró el anunció de Passalacqua de extender el programa Ahora Misiones

Carlos María Beigbeder, flamante presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), consideró beneficioso para el sector la decisión del Gobernador Hugo Passalacqua de extender por seis meses más el programa Ahora Misiones. Dijo que es una alternativa de financiación que es aprovechada por el consumidor posadeño. Respecto a los dichos de Marcos Peña sobre que el peor momento de las asimetrías “ya pasaron”, fue directo y dijo que esto no es verdad y que el funcionario nacional no tiene idea de la realidad que vive el sector comercial en Posadas.

Carlos María Beigbeder, en Radio Libertad.

Beigbeder dialogó con Radio Libertad y celebró la extensión del Ahora Misiones, dijo además que esperan que el Gobierno Nacional apruebe el pedido de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), respecto a la continuidad del programa Ahora 12.

“Sin dudas el programa Ahora Misiones con la posibilidad de comprar en cuotas y acceder a descuentos de entre el 15 y 20 por ciento, ayudó a paliar las asimetrías. Y nos da más esperanzas para que esto se pueda seguir sosteniendo. Lo ideal sería que se extienda también el Ahora 12, pedido formal de la CAME al gobierno de Cambiemos. Personalmente creo que eso va a salir porque la realidad es que necesitamos herramientas de financiación”, puntualizó

Sobre lo que expuso el Jefe del Gabinete Nacional ante diputados, y en particular su visión de que “el peor momento de las asimetrías ya pasó”, por lo que no habría razones de mantener el ITC, entre otras cosas, Beigbeder consideró que se nota que el funcionario nacional no tiene una cabal idea de lo que realmente pasa en Posadas. “”Vivir dentro de la General Paz, al parecer le da cierta inmunidad. Misiones una de las provincias complicadas en materia económica y Posadas tiene una actividad diferente al resto del país. Las asimetrías están vigentes porque somos una ciudad con otro país enfrente. También se justifican en que subió el dólar pero los industriales suben los precios y esto no lo dicen”, aseveró.