Detuvieron también a la madre del bebé de un año y medio brutalmente golpeado en Posadas

El juez de Instrucción Siete, Carlos Jorge Giménez, dispuso retirar de manera preventiva de la custodia de sus padres al bebé de un año y medio que habría sido sometido a malos tratos en su domicilio. Habría sido enviado a un hogar.

En un principio detuvieron al padre del nene, un joven de 18 años. Ahora también ordenaron arrestar a la madre, de la misma edad.

El testimonio más contundente que la Policía recogió en contra de la pareja es el que vertió una vecina, que reside frente a la residencia de los acusados, en el barrio San Onofre. “Ambos tienen un hijo muy pequeño de aproximadamente un año y siete meses, a quien en varias ocasiones escuché que le golpean, maltratan y hasta torturan con quemaduras de cigarrillo y demás cosas. Soy testigo de que casi todos los días le escucho gritar y llorar, como así también a los padres que le gritan diciéndole TXT; ‘callate y dejá de llorar al pedo’”, dijo ante los uniformados.

“La semana pasada, en momentos en que le escucho gritar desesperadamente, me acercó para preguntarle qué le había pasado al niño y observo que él bebé tenía el ojo muy morado y con escoriaciones en la boquita, a lo que le pregunto qué le habían hecho. La chica me dice que solo había caído de la cama, que no me metiera. Y luego de una charla extendida, me dice que las veces que su hijo llora es porque su pareja se empeda y le golpea. Pero ella dice que no puede hacer nada porque si no el la golpearía, pero frente de su pareja niega todo tipo de maltratos; razón por la cual me acerque a radicar la presente porque esto no puede seguir pasando”, añadió la mujer.

El examen médico comprobó las excoraciones y hematomas en el cuerpo del niño.