Conocé cada detalle de lo que serán los espectáculos de Los Huayra y Grupo Revelação en Posadas

Los Huayra llegan por cuarta vez a la Tierra Colorada presentando “Gira” su séptima placa. La velada folklórica será el próximo sábado 17 a las 21 en UMMA. Como invitados especiales, se suma al cartel el grupo La Guitarreada.

En su cuarta visita a la tierra colorada, Los Huayra presentan su séptimo material discográfico, del cual siguen disfrutando de su extensa cosecha, ya que #GIRA ha logrado llevarlos por muchísimos lugares, más de lo que ellos mismos imaginaron.

“La música nos va sorprendiendo, se encarga de que vayamos descubriendo nuevos colores, texturas y nuevas maneras de ubicarnos en el escenario”, declaró el Colo Vasconcelos, guitarra líder de esta agrupación salteña., en entrevista con una radio local.

La composición propia es la columna vertebral de la banda y en este último disco se destaca mucho más. Respecto a ello, el Colo argumentó: “Somos constantemente inquietos en la búsqueda de nuevas melodías y poesías. No nos gusta encasillar a la música, tenemos una perspectiva más allá del género, si bien tenemos una raíz folklórica siempre hemos tenido la intención de que la música de Los Huayra pase por nuestros gustos”.

PRIMERO ZAMBA, LUEGO SAMBA

En conferencia de prensa, Flavio Bogado, productor general del evento, junto a Carlos Servián, de La Guitarreada y Hernan Clavero, de Sensação do Samba (que seràn los encargados de abrir el show del Grupo Revelação el próximo 24, brindaron detalles de lo que se espera para estas dos importantes fechas en UMMA.

El Negro Servián, con varios años a cuesta en los reconocidos El Avío y Grupo Generación, destacó la posibilidad de compartir escenario con “el mayor grupo de folklore salido luego de la generación de Los Nocheros y Los Tekis”, presagiando una gran velada para los amantes del folklore nacional.

Hernán Clavero, de Sensação do Samba, recordó a los presentes la amplia trayecroria del Grupo Revelação, quienes llevan más de un cuarto de siglo tocando lo mejor del pagode y samba brasileño. Los cariocas incluso han invitado a Sensação do Samba a tocar en Rio de Janeiro. Sobre la experiencia, Clavero manifestó: “Primero se sentía raro, como que les costaba digerir a unos argentinos tocando samba en Brasil, pero una vez que nos escucharon no nos dejaban bajar del escenario”. La gran noche del pagode y el samba será el próximo sábado 24.

Algunas cuestiones a tener en cuenta para disfrutar a pleno del show de Los Huayra

Entradas en venta en: UMMA (Av. Maipú 2260), Café Plaza Shopping (Bolívar y San Lorenzo), ESSO Shop (La Rioja y San Lorenzo), Pizzería Re Rico (López y Planes y Kolping -Villa Cabello-) y de manera online a través de comprasmisiones.com.ar

Las puertas se abrirán a las 21 Hs. A las 22 sube al escenario el grupo La Guitarreada, con el amigo Carlos “Negro” Servián. A las 22.45 Hs. será el turno de Los Huayra. Como plus, a partir de la 01.30, Flavio Bogado y Juanca Hordeski serán los anfitriones musicales de una noche más de UMMA… de Una!

Para mayor comodidad del público, se han previsto diferentes tipos de localidades.

La entrada General sale $400. Las Premium, que garantizan la cercanía al escenario, $600 y las VIP costarán $800. Además hay Camarotes a $10.000 que incluyen 10 pulseras y bebidas). Los sectores VIP y los Camarotes cuentan con todas las comodidades y servicio de mozos

Ingreso prohibido a menores de 18 años.