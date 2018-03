San Pedro: Buscan crear nueva ordenanza para mayor control sobre el uso de agroquímicos

Presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto para crear la Comisión de Seguimiento y Evaluación sobre el Uso Racional, Manejo y Disposición Final de Desechos de Agroquímicos en el Municipio de San Pedro.

El concejal del Partido Agrario y Social (PAyS) de San Pedro, Alfonso Alfredo Frayd, presentó un proyecto de ordenanza para la creación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación sobre el Uso Racional, Manejo y Disposición Final de Desechos de Agroquímicos en el Municipio de San Pedro.

Esta comisión deberá crear un cronograma de seguimiento en el manejo, aplicación y disposición de desechos de cualquiera de los agrotóxicos comerciales que se usen, debiendo elevar un informe trimestral al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, al departamento ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante.

Según explicita el proyecto, esta Comisión deberá estar integrada por representantes del Poder Ejecutivo, del Concejo, del Hospital de Área o de la Zona de Salud, del Ministerio de Ecología, de la Escuela de Guardaparques, un ingeniero y dos productores agrícolas o forestales.

“Como edil y agricultor me preocupa ver como usan los químicos”, señaló el concejal Alfonso Alfredo Frayd respecto a los motivos que impulsaron la creación de proyecto. “Recorro todos los rincones de nuestro Departamento y veo con preocupación que para el control de plagas y malezas, se usan agroquímicos de manera precaria y sin protección, exponiendo a la persona de esta forma, a la posibilidad de intoxicarse con venenos letales, y con efectos residuales que heredarán sus descendientes provocando malformaciones congénitas”, manifestó.

El objetivo de la ordenanza “no es prohibirlo, sino ejercer un mayor control sobre el uso racional de los distintos agroquímios para que no terminen siendo tóxicos para el trabajador que los manipula”, detalló.

Legislación vigente que “no” se cumple

En la provincia de Misiones está vigente la Ley XVI- Nº 31 (antes Nro 2980), que establece un Régimen de Control del Uso de Agroquímicos y afines, con el objetivo de asegurar la salud humana, animal y vegetal, la producción agropecuaria y forestal, proteger los ecosistemas naturales y artificiales y promover su correcto uso mediante la educación. Sin embargo, aunque el órgano contralor es el Ministerio de Ecología, eso no sucede.

“Realmente no existe control alguno a pesar de que en Misiones 5 de cada 1000 niños nacen con malformaciones asociadas al uso de agroquímicos, ahora veremos si desde el Municipio podemos realizar algunos controles, con el objetivo de que se use con conciencia para evitar males mayores”, sostuvo el concejal Frayd.

