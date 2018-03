Losada: “Hemos hecho la compra de camiones recolectores de residuos más grande de la historia”

El intendente de Posadas, Joaquín Losada, destacó que desde su administración se decidió renovar la totalidad del parque de camiones para la recolección de residuos domiciliarios ante la falta de recursos para completar la implementación del Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). “Estaba pensado a partir de un sistema de contenedores, de Puntos Limpios con infraestructura para controlar el ingreso y egreso de los vecinos cuando iban a llevar su basura y después ir a una disposición final y con una inversión que en aquel momento estábamos hablando de cerca de 20 millones de dólares. Eso que estaba pensado se podía hacer si uno tenía la inversión. Nosotros asumimos, gestionamos esos fondos y esos fondos no están”, reconoció.

Losada explicó que debido a la falta de fondos, el sistema de recolección de residuos de la capital provincial quedó en un mix debido a que en ciertos lugares de la ciudad hay contenedores mientras que en otras zonas, no se pudieron colocar. “No es lo mismo un camión que hace carga donde tienen contenedor que para aquellos que hacen carga lateral. Pero además nos quedamos sin los Puntos Limpios y tuvimos que hacer frente a una inversión en vehículos que no había y que se preveía que iban a venir, que eran camiones nuevos. Tuvimos esa dificultad y que para parar los camiones tuvimos que hacer una inversión muy grande”, sostuvo.

En ese sentido destacó que su gestión realizó la compra más grande de camiones en la historia de la ciudad. “Ahora estamos con 14 camiones nuevos, adquiridos entre el año pasado y este. El otro dato objetivo es que a mí me toca administrar la ciudad no en un momento de expansión sino en un momento de absoluta retracción”, recordó y agregó que los vehículos fueron adquiridos mediante dinero llegado a través del Fondo de la Soja. “Entendimos que la prioridad estaba ahí. Y también en obra pública, donde pusimos maquinaria nueva a trabajar en los barrios. En Posadas tenemos muchísimos kilómetros de caminos de tierra que necesitan mantenimiento. Hoy duplicamos la capacidad de trabajo con la compra de cuatro retroexcavadoras nuevas y dos motoniveladoras nuevas que duplican las que tenía Posadas cuando asumimos”, sostuvo. Además indicó que la ciudad tiene 14 rutas de recolección de residuos, es decir que la un camión nuevo para cada ruta además de otras siete unidades que fueron recuperadas y que sirven para reemplazar cuando algunas no se encuentran en condiciones. “Hoy tenemos una flota que debería funcionar”, señaló.

En este marco, Losada pidió mejorar el comportamiento ciudadano para ayudar a mejorar el sistema de recolección de residuos y reveló que por día, la comuna retira 100 toneladas de residuos no domiciliarios que son arrojados por los vecinos en lugares donde no está permitido. “Hoy un contenedor nuevo está alrededor de 14 mil pesos y la verdad es que no estamos en condiciones de soportar que se golpee de esa manera. En lugares donde no tenemos contenedores la gente tiene mejor comportamiento. No podemos estar pasando cada 15 minutos. Tenemos que trabajar, nosotros reconocemos nuestras dificultades y falencias, hemos hecho una inversión, vamos a mejorar el control y lo que tenemos que mejorar también es nuestro comportamiento ciudadano porque hay un dato objetivo, nosotros recolectamos diariamente 220 toneladas de basura domiciliaria que está en los parámetros de cualquier ciudad, podemos eliminar mucho menos basura domiciliaria, tenemos que aprender muchísimo, eso es un proceso cultural y yo creo que nuestra gurisada viene mucho mejor formada que nosotros. A la vez nosotros retiramos de Posadas 100 toneladas de basura no domiciliaria que arrojan los vecinos: resto de podas, cacharros, colchones que sobran, en cualquier lugar”, lamentó.

Asimetrías

Uno de los reclamos por los que el intendente Losada viene remarcando al gobierno nacional es por los problemas que le genera a Posadas la situación de las asimetrías con Paraguay y ante la posible caída definitiva del beneficio de tener los combustibles más baratos y la declaración del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, de que “lo peor ya pasó”, insistió en que una de sus metas es que los comercios e industrias tenga las mismas posibilidades de desarrollo que sus pares de Paraguay. “Lo que queremos es que Posadas sea competitiva. La realidad es que hay asimetrías y la realidad es que no pasó porque si no, no seríamos el principal paso fronterizo de la Argentina. La realidad de Posadas no podemos compararla con nadie”, describió.

En ese sentido puntualizó que la Argentina no tiene una política económica de fronteras, para contener las realidades de las economías regionales y entender las vinculaciones y sus competitividades. “No lo está haciendo este gobierno ni lo hicieron los anteriores. Yo no creo que haya que cerrar el puente. Lo que quiero es que el que tiene un comercio o una industria acá tenga la misma posibilidad de ser competitivo. La realidad de Posadas es diferente porque las políticas fiscales y laborales de Paraguay son distintas, inclusive que en Chile y Brasil, son más laxas, entonces la presión que tienen para tener un negocio son menos fuertes que acá”, analizó y añadió que Posadas es la capital de provincia que menos Coparticipación recibe de toda la Argentina. “Cualquier ciudad recibe una o dos veces más y hay otra que tres o cuatro veces más por habitante. Yo aspiro a que primero se reconozca que nosotros estamos en una situación complicada”, agregó.

Tránsito

En tanto sobre el programa “Intersecciones Más Seguras”, aprobado por el Concejo Deliberante y promulgado por el propio Losada esta semana, adelantó que el plan permitirá mejorar el tránsito en zonas complejas de la ciudad, como el centro y remarcó que por día, 20 mil vehículos ingresan mientras que para estacionar, entre públicos y privados, hay entre 9 mil y 10 mil lugares. “Si nosotros no tenemos una alta rotación y un uso más eficiente del auto vamos a colapsar. El único cambio que hubo con el SEM es que antes uno compraba el papelito y ahora se hace individualmente. No hubo una sola modificación, están los mismo lugares y al mismo precio”, destacó. Además señaló que el mismo sistema se utiliza en ciudades como Mendoza, Bahía Blanca, La Plata y las vecinas Resistencia y Formosa. “Nos cuesta entender que estos sistemas no son recaudatorios, que nosotros tenemos que hacer un uso eficiente del espacio público. Se cobra para que haya menos autos en el centro y mayor rotación, sino es imposible”, concluyó.