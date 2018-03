Juan de 83 años  sobrevive en las calles de Buenos Aires: buscan a sus familiares en Misiones

En busca de un mejor futuro Juan Acuña dejo su tierra colorada atrás y su trabajo como tarefero y partió rumbo a Buenos Aires donde trabajó durante años en el Ferrocarril hasta que por una mala jugada del destino perdió la memoria de manera parcial. Ahora con 83 años vive y sobrevive como puede en las calles porteñas, necesita la ayuda de todos para dar con sus hermanas Germina y Ostalgia Acuña.

Juan nació el 10 de noviembre de 1935 y ahora vive sobre un colchón en la esquina de Paseo Colón y Chile en el barrio porteño de San Telmo, no tienen DNI y su salud empeora día a día, vecinos afirmaron que lo han visto en mal estado, no se levanta pero tampoco se deja ayudar.

“Hace un par de años Roció López viene haciendo un gran trabajo por ayudarlo y logró mucho, pero lamentablemente no se pudo ubicar a la familia. Ayer me informaron en el 108 (expediente 296959/18) que fue el SAME y asistentes para llevarlo y brindarle ayuda pero se negó y no pueden obligarlo)”, postearon en el grupo de Facebook “¿Dónde estás?, el cual tiene como objetivo buscar a familiares perdidos.