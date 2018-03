Ituzaingó: sospechoso por la muerte de un motociclista fue ubicado y está detenido

La lo­ca­li­dad de Itu­zain­gó, so­bre to­do el am­bien­te fut­bo­lís­ti­co de la lo­ca­li­dad, es­tá de lu­to lue­go de que se co­no­cie­ra el fa­lle­ci­mien­to de un ex­ju­ga­dor lla­ma­do Ho­ra­cio Rí­os, quien per­dió la vi­da tras pro­ta­go­ni­zar un ac­ci­den­te en­tre dos mo­to­ci­cle­tas. En aque­lla opor­tu­ni­dad, el con­duc­tor de uno de los ve­hí­cu­los de­ci­dió huir del lu­gar del in­ci­den­te por lo que es­tu­vo en ca­li­dad de pró­fu­go du­ran­te un buen tiem­po. Po­co des­pués, un hom­bre sos­pe­cha­do de ser el men­cio­na­do pró­fu­go fue en­con­tra­do en el hos­pi­tal lo­cal, es de­cir, que apa­ren­te­men­te las he­ri­das su­fri­das lo obli­ga­ron a bus­car au­xi­lio a cos­ta de que­dar vin­cu­la­do al pre­sun­to ho­mi­ci­dio cul­po­so.

Se­gún se in­di­có, has­ta el mo­men­to se en­cuen­tra con cus­to­dia po­li­cial. Una vez que es­té en con­di­cio­nes y sea da­do de al­ta, se de­be­rá de­ci­dir si que­da­rá de­mo­ra­do. En prin­ci­pio se le tie­ne que to­mar de­cla­ra­ción.

El hom­bre vin­cu­la­do a la muer­te de Rí­os es un in­di­vi­duo iden­ti­fi­ca­do co­mo Va­len­tín S., de 31 años, quien se pre­sen­tó an­te el hos­pi­tal “Ri­car­do Bi­llin­ghurst” con una gra­ve frac­tu­ra en zo­na de la cla­ví­cu­la. Asi­mis­mo pre­sen­ta­ba otros gol­pes que hi­cie­ron sos­pe­char que se tra­ta­ba del mis­mo su­je­to que ha­bía huí­do del lu­gar del ac­ci­den­te. Ex­tra­o­fi­cial­men­te se re­la­tó que el hom­bre no pu­do dar una ver­sión que ter­mi­na­ra de con­ven­cer a los efec­ti­vos de la co­mi­sa­ría Pri­me­ra, sec­cio­nal que que­dó a car­go del ca­so.

El do­lor por la muer­te de Rí­os no se hi­zo es­pe­rar en las re­des so­cia­les, a me­di­da que la no­ti­cia se co­no­cí­a.

El in­for­me po­li­cial de­ta­lló que el ac­ci­den­te que le cos­tó la vi­da al ex­de­por­tis­ta ocu­rrió du­ran­te la ma­ña­na del lu­nes, en in­me­dia­cio­nes al cru­ce de las ca­lles Mo­re­no y 3 de Abril.

La víc­ti­ma fa­tal iba a bor­do de una mo­to­ci­cle­ta Gi­le­ra Smash de 110 cen­tí­me­tros cú­bi­cos, la cual apa­ren­te­men­te fue im­pac­ta­da por el otro ve­hí­cu­lo, que no pu­do ser iden­ti­fi­ca­do ya que hu­yó al po­co tiem­po.

Lue­go de es­to, per­so­nal sa­ni­ta­rio se ocu­pó de lle­var a Rí­os al hos­pi­tal lo­cal. Se­gún la pren­sa lo­cal ha­bía si­do tras­la­da­do a otra ciu­dad, aun­que el in­for­me de la Po­li­cía sos­tu­vo que so­la­men­te es­tu­vo alo­ja­do en el cen­tro de sa­lud de Itu­zain­gó, has­ta que el mar­tes po­co an­tes de las 20 se pro­du­jo su fa­lle­ci­mien­to.

Apa­ren­te­men­te las le­sio­nes in­ter­nas su­fri­das fue­ron de­ma­sia­do pa­ra su hu­ma­ni­dad y ter­mi­nó por mo­rir de un ata­que al co­ra­zón. Es así que tris­te­men­te Rí­os pa­só a ocu­par un lu­gar en las es­ta­dís­ti­cas de ac­ci­den­tes fa­ta­les ocu­rri­dos en Co­rrien­tes, ci­fra que en lo que va del año al­can­za a 46 fa­lle­ci­dos.

Aho­ra, la Po­li­cía es­ta­rá abo­ca­da a po­der com­ple­tar el con­jun­to de prue­bas, pa­ra así con­fir­mar si Va­len­tín S. tu­vo o no par­ti­ci­pa­ción en el si­nies­tro fa­tal y si le ca­bría al­gu­na res­pon­sa­bi­li­dad por la muer­te.

Fuente: diario Época