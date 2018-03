Para Fernando Vely los descuentos de “El Reventón” tienen que ver con cada rubro

El directivo y ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Fernando Vely, explicó que el Reventón tiene el mismo espíritu del Black Friday, “es una fiesta de descuentos y promociones donde los comerciantes por una vez y de manera excepcional hacen un descuento único y extraordinario durante esos días”.

Fernando Vely, directivo de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas en Radio República

Sobre los descuentos que el comprador va a encontrar, Vely explicó que son muy variables y tienen que ver con cada comercio, “en qué productos puede hacer descuentos, que alianza logran con las tarjetas, pero en general los descuentos rondan entre el 10 y el 50 por ciento y eso va a depender de cada rubro”.

De acuerdo a los rubros, el dirigente destacó que, “hay rubros que están saliendo de una temporada y pueden hacer descuentos importantes, hay rubros que están iniciando una temporada y pueden hacer descuentos menos importantes, eso depende de cada uno de los acuerdo que puedan hacer con sus proveedores, pero en líneas generales y lo que vemos de eventos pasados, los descuentos van del 10, 20 por ciento hasta el 50 por ciento”.

Admitió, además, que hay casos que plantean que no encontraron lo que esperaban, “pero la realidad son los números, porque si no estos eventos no tendrían la magnitud que tienen y que siguen creciendo. Recordemos que el Black Friday desde la edición pasada ya es parte del calendario turístico, estamos en reuniones para que el Ministerio de Turismo promueva el Black Friday en otras ciudades, el Reventón se presentó en Córdoba y pretendemos que sigan su curso que sigan creciendo, que sea la fiesta de los descuentos”.

Reiteró Vely a Radio República, que el descuento tiene que ver con el rubro y el momento, “si se trata de un Black Friday por ejemplo, en agosto hay rubros que están empezando una liquidación, terminando una temporada y podes tener descuentos más importantes, en este caso también estamos saliendo todos de una temporada y estamos recibiendo emporada nueva”.

Para el dirigente de la CCIP “lo importante en este tipo de evento es que no tiene limitación de rubro, nosotros tuvimos cada vez una oferta más variada, tuvimos agencias de autos, de Turismo, inmobiliarias, que no son vendedores de productos, son servicios que uno no se imagina de participen”.