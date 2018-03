Conflicto en el peaje de Colonia Victoria: no hay respuestas al reclamo de los vecinos y hoy volverían los cortes de ruta

Mariano Portillo, presidente del Concejo Deliberante de la localidad de Colonia Victoria, contó que ayer estuvieron reunidos con representantes de la empresa concesionaria del peaje, Caminos del Paraná, con quienes dialogaron pero no obtuvieron respuestas concretas. Reveló en Radio Libertad que hay malestar generalizado entre los vecinos de esa localidad de la zona norte de la Provincia y no se descarta que hoy vuelvan a cortar la ruta 12.

Mariano Portillo, presidente del HCD de Colonia Victoria – Radio Libertad.

A las 18 hay una nueva reunión de vecinos autoconvocados en el peaje y no se descartan que vuelvan a cortar la ruta e incluso interrumpir el tránsito para reiterar su reclamo. La queja es por el aumento en la tarifa del peaje que subió un 5o por ciento pasando de 20 a 30 pesos.

El funcionario contó que ayer hubo una reunión con representantes locales de la empresa quienes en principio escucharon los reclamos y habrían estado de acuerdo en que el incremento en la tarifa sea menor, de 20 a 23 pesos. También se había planteado que la tarjeta vecinal tenga una vigencia por 90 días, que se puedan comprar 20 pases y no 40, pero esto quedó en la nada porque ya concluida la reunión, recibieron un llamado telefónico indicando que nada de esto se daría si se mantenía el camino alternativo.

“Nosotros quedamos sin nada. El camino alternativo es de un privado y nada tenemos que ver. Como de la empresa no nos dan respuesta y dicen que el incremento de la tarifa fue una decisión del gobierno nacional, nosotros entendemos que debemos reunirnos con miembros del Estado provincial para que nos ayuden”, dijo Portillo.

El edil definió como delicada la situación que se vive entre los vecinos de Colonia Victoria a quienes nadie les da una respuesta a su reclamo. “Ya se están enojando con nosotros. Pero a nosotros no nos dan respuesta, no hay un solo diputado que se haya acercado hasta hoy. Es más a las 18 hay una reunión de vecinos autoconvocados en el peaje, que quieren endurecer la medida y no se descarta que vuelvan los cortes de ruta hasta que alguien de una solución”.