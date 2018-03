El colmo de los colmos: en medio de los festejos por el resultado del Superclásico, balearon un auto en Posadas

Hugo Ruiz Díaz contó en Radio Libertad el mal momento que vivió anoche tras el Superclásico. Su auto fue blanco de varios disparos de un arma de fuego. La policía investiga el insólito hecho por el cual no hay detenidos.

Hugo Ruiz Díaz en Radio Libertad.

Hugo contó que no estuvo atento al partido entre Boca y River, y que junto a sus conocidos fueron a jugar al fútbol en el Complejo La Terraza ubicado en la intersección de las calles Santa Catalina y Chacabuco de Posadas.

Comenzaron a jugar a la pelota a las 22:30 y luego para las 23: 15 aproximadamente, dieron por terminada la contienda deportiva. Alta fue sorpresa de Hugo al llegar a su coche. Cuando abre una de las puertas del auto para subir sus cosas, los vidrios comienzan a caer y en ese instante se percató de que el coche había recibido varios impactos de bala.

“La verdad no escuché nada o se mezcló con los festejos. Había mucho ruido, gente que gritaba y festejaba el resultado del partido. También no me preocupé porque el auto tiene sistema de seguridad pero no esperaba encontrarme con lo que me encontré. Me sorprendió, me sentí descolocado. A mí me da igual que gane River o Boca, lo que no entiendo es en donde está la gracia o la ganancia de esta gente. Además de que ponen en riesgo la vida de los vecinos”, dijo Hugo.

Asimismo reflexionó acerca lo ilógico de la situación, porque no hay forma de entender que una persona que sale a festejar termine baleando un auto. “No puede ser que cuando haya un Superclásico tenemos que encerarnos en nuestras casas porque afuera no es seguro”, agregó.

Respecto a las actuaciones policiales dijo que la policía hizo las pericias correspondientes. Sobre el seguro, dijo que ignora si le cubrirá o no los daños, remarcando que decidió hacer público lo ocurrido para que se tome conciencia de que “lo ocurrido está mal” y provoca daño sin ningún sentido.