Alejandro Haene sobre el fin del ITC diferenciado: “Nos piden competitividad pero no hay medidas que favorezcan a la economía misionera”

El contador, economista y vicepresidente primero de la Confederación Económica de Misiones (CEM) reflexionó en Canal 12 acerca de la abrupta caída del Impuesto de Transferencia de Combustibles (ITC) desde el pasado 1 de marzo en Posadas y dijo que es difícil y complejo un contexto donde el Gobierno Nacional pide competitividad y quita beneficios o no brinda herramientas para mejorar la economía regional. También se mostró sorprendido por la lentitud, reconocida ayer por Marcos Peña, en cuanto a la reglamentación del artículo 10 de la ley Pyme, sancionada en 2016.

Alejandro Haene, vicepresidente 1° de la CEM – Canal 12.

Ayer Marcos Peña, el jefe del Gabinete Nacional, rindió cuentas en la Cámara de Diputados. No dijo mucho o lo que dijo no conformó a los legisladores misioneros, que no solamente reclamaron respuestas por la repentina caída del ITC diferenciado, sino también lo indagaron sobre varios temas sobre los que había un compromiso asumido y hoy no hay nada.

Puntualmente respecto al ITC que cayó el 1 de marzo y no hay ninguna información que certifique se restablezca, Haene recordó que incluso había reparos con el ITC que estuvo vigente hasta este mes, ya que consideraban que la medida que era exclusivamente para Posadas, generaba asimetrías internas con otras localidades, como Garupá y Candelaria. Incluso se hubo estaciones de servicio que cerraron porque no pudieron aguantar la diferencia de precio y las bajas o nulas ventas.

“La caída abrupta del ITC diferenciado es inexplicable. Hay que ser claro que cualquier tipo de beneficio que venga y sea utilizado por los misioneros es bueno, pero hoy por hoy no hay nada. Creo que entre los ministerios de Hacienda y Energía, hay un contrapunto encubierto donde el ministro Juan José Aranguren, no quiere dejar librado al azar los precios diferenciales. La Nación tiene que entender que desde hace dos años y medio estamos siendo castigados”, remarcó.

Del mismo modo, remarcó que el mismo Peña ante los diputados, reconoció que están demorados con la reglamentación de la ley Pyme que fue aprobada en 2016. Lo clave en esa normativa ultra mencionada por todos, es que en sus artículos 10 y 11(*), establece herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas.

“El panorama es complejo en lo económico en Misiones y la región. Incluso nosotros hace dos años desde la CEM, les habíamos presentado a las autoridades nacionales varios proyectos que no tuvieron en cuenta. Hoy la gente además del folklórico paseo a Encarnación le suma el hecho de que cargar nafta allá– un tanque lleno – le puede resultar en un ahorro de casi 500 pesos comparando con Posadas. Estamos cada vez más alejados. E incluso debemos ser conscientes de que el aumento del combustible no queda ahí, se traslada a los costos de logística, transporte, flete, el andamiaje interno y una gran serie de ítems que hacen que se encarezca la producción local y el movimiento interno. Desde la Nación nos piden competitividad, pero no nos dan o nos quitan herramientas”, aseveró el economista, miembro de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

(*) Qué dicen los artículos 10 y 11 de la ley N° 27264 – Ley Pyme

ARTÍCULO 10. — Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para implementar programas tendientes a compensar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las zonas de frontera que este establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas.

ARTÍCULO 11. — Establécese que los beneficios impositivos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que otorga la presente ley tendrán un diferencial de como mínimo cinco por ciento (5%) y como máximo quince por ciento (15%) cuando las mismas se desarrollen en actividades identificadas como pertenecientes a una economía regional. Se instruye al Ministerio de Agroindustria y al Ministerio de Hacienda y Finanzas a establecer el alcance de los sectores y de los beneficios aquí referidos.