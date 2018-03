Acuña desligó al concejo por el SEM: “El intendente con su equipo técnico decidieron este sistema”

El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante de Posadas reconoció que desde esta semana, en la que los automovilistas que no usen el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM Posadas) no multados, los vecinos se acercaron al deliberativo con quejas muy puntales como la falta de conectividad a la hora de adquirir un tiempo de estacionamiento. El edil recordó que la ordenanza 1647 le otorga al intendente Joaquín Losada la potestad de implementar medidas para mejorar el tránsito, sin pasar por el concejo.

Miguel Acuña, concejal de Posadas en Cadena Express

“La 1647 es la ordenanza madre le permite al intendente a través de su Secretario de Gobierno (Fabián Florentín), llevar adelante todas aquellas políticas que considere necesarias para mejorar el tránsito en Posadas. Con su equipo técnico, ellos decidieron implementar este sistema”, explicó Acuña, quien pertenece al partido Trabajo y Progreso.

El concejal sugirió además que ante la falta de conectividad, los vecinos recurran a las agencias de quinielas habilitadas para la carga de crédito en la aplicación móvil SEM Posadas para abonar. “Estamos recibiendo inquietudes de los vecinos que tienen la intención de cumplir, tratan de conectarse pero el problema es la conectividad que no se logra y eso genera que no tienen opción para poder adquirir el estacionamiento a través de esta aplicación. Sugerimos a los vecinos que si no tienen conectividad se dirijan a una agencia de quinielas, pedir que se les haga el cobro, dar el número de patente y el tiempo que se van a quedar. Este es un sistema que llegó para quedarse y vamos a convivir con él”, concluyó.