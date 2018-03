Un perro viajó en el lugar destinado al equipaje de mano y murió en pleno vuelo

Un perro murió a bordo de un avión de United Airlines después de que una azafata obligara a sus dueños a meterlo en el compartimento para equipaje de mano. El incidente ocurrió el lunes pasado durante un vuelo de Houston a Nueva York, EE.UU.

En un comunicado, United describió lo sucedido como “un trágico accidente que jamás debió haber ocurrido, porque las mascotas nunca deben ser colocadas en el compartimiento superior”.

El perro se encontraba en una pequeña jaula transportadora diseñada para ubicar debajo del asiento.

Los pasajeros afirman que escucharon ladridos durante el vuelo y que no supieron que el perro había muerto hasta que el avión aterrizó en el aeropuerto LaGuardia, Nueva York.

Thank you @united for ruining such an innocent life, and for traumatizing a little 8 year old girl who loves and now misses her dog Papacito. pic.twitter.com/vL3mr5LYvt

— J (@jxlara_) 13 de marzo de 2018