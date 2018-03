De Posadas a El Vaticano: el padre Jorge Chichizola estuvo nuevamente reunido con el Papa Francisco

El sacerdote jesuita Jorge Chichizola, párroco de la iglesia Virgen de Itatí de Posadas, contó en LT17 Radio Provincia sobre el encuentro que mantuvo recientemente con el papa Francisco en su reciente visita al Vaticano, conde compartió con el pontífice una hora y media.

En una charla telefónica con este medio, Chichizola recordó que Jorge Bergoglio fue quien lo instruyó en los primeros pasos en el sacerdocio. “Nos conocimos cuando yo tenía 21 y él 36 años, él era maestro de novicios, y cuando sentí clara mi vocación para ingresar a la compañía, él fue mi maestro y después, a lo largo de 12 años, siempre fue mi superior en distintos lugares o por distintas razones, incluso desde un año antes de entrar a la compañía hasta la ordenación sacerdotal”, contó y agregó que además, “él fue mi padrino de ordenación, porque así como se elige un padrino para el bautismo y para la confirmación, yo lo elegí a él”, contó el padre Jorge. “Soy el único ahijado sacerdote que tiene, porque parece que no le fue tan bien, así que no quiso tener más”, bromeó.

Respecto de lo que Bergoglio es hoy en su carácter de Papa, dijo que no lo sorprende, “él siempre fue una persona muy lúcida, brillante, a la vez muy caritativa, con mucho cuidado por las personas y especialmente por los más débiles, por los pobres, incluso él fue el que primero me destinó a trabajar por los pobres en un barrio muy humilde de San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde estaba el noviciado” comentó.

También recordó el párroco que cuando Bergoglio fue elegido Papa, a los pocos días lo llamó y le dijo “’hola, te habla Jorge”, como siempre lo hacía, “en ese momento le dije que yo no me esperaba esto y él me dijo, yo tampoco”, y destacó que “siempre que él le llama a alguien, lo hace personalmente, en mi caso siempre lo hizo, nunca a través de un representante o un recepcionista, siempre es él el que marca el número”.

Asimismo, afirmó que recientemente estuvo con el Papa Francisco en el Vaticano. “El 24 de febrero a la tarde estuve con él como una hora y media haciéndolo perder el tiempo y haciéndolo reír un rato”, comentó y en ese sentido fue consultado cómo lo vio al Papa anímicamente, a lo que respondió: “lo vi muy bien, muy entero, de buen parecer, física e intelectualmente impecable, obviamente, en las ceremonias uno lo ve caminar muy despacio, primero porque es el protocolo, pero nunca va a andar rápido un sacerdote en una celebración, pero él tiene sus 80 años, por eso camina despacio, pero lo vi muy bien, además él se siente bien, así me lo ha comunicado”.

Por último, Chichizola fue consultado sobre si el Papa mencionó sobre una visita a Argentina, respondió que “no, él no mencionó y tampoco le pregunté, porque supongo que hay algunas razones que él se reserva y no me gusta forzar la intimidad de una persona y menos la del Papa”, dijo el párroco y mencionó que “lo que hablamos en esa hora y media que estuvimos fue sobre las cosas que compartimos antes. Él me pregunta por conocidos y amigos comunes de antes, no hablamos nada del Vaticano, de su pontificado, simplemente hablamos de la vida de antes, de la vida que hemos tenido con él como con otras personas, me pregunta de amigos, no me pregunta de Argentina, ni de situaciones políticas sociales y económicas, de eso no hablamos”, finalizó.