Peña no supo informar si Posadas volverá a tener ITC diferenciado y consideró que lo peor de las asimetrías ya pasó

En la sesión informativa de hoy, el Jefe de Gabinete Marcos Peña no respondió si Posadas volverá a tener ITC diferenciado o si en algún momento se reglamentará el artículo 10 de la Ley Pyme, que habilita al Ejecutivo a otorgar beneficios fiscales a zonas de frontera. Cuestionado sobre esos temas puntuales, no dejó precisiones, pero sí se ocupó de destacar que las asimetrías con países vecinos –fundamento central de ambas medidas- no serían ahora tan pronunciadas como hace dos años. Desestimó la posibilidad de que vuelva el tren de pasajeros entre Posadas y Buenos Aires y anticipó que la política nacional en transporte apuntará a la “revolución de los aires”.

Como en sus anteriores pasos por el Congreso, el funcionario estrella del gabinete de Macri brindó respuestas escuetas y en la mayoría de los casos poco concluyentes ante las preguntas de legisladores de todo el país. En la misma tónica se refirió a dos de los cuestionamientos planteados por legisladores misioneros: la inesperada caída del ITC diferenciado que beneficiaba a Posadas y la prolongada demora en la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme.

Si bien no hubo respuestas concretas en ninguno de los dos puntos, Peña sí dejó entrever que las circunstancias actuales no justificarían medidas tendientes a compensar asimetrías de frontera que ya no serían –a visión de la Nación- tan marcadas como antes. Respecto al ITC diferenciado señaló que “estos dos años hemos acompañado en el momento de mayor desajuste y seguimos abiertos a analizar la realidad coyuntural para encontrar a mejor solución posible. La flotación cambiaria permite que esa situación no sea siempre de desventaja, ha habido situaciones distintas a los largo de los últimos dos años. Fue más complejo al principio y en algún momento del año pasado”.

El ITC diferenciado dejó de existir el 1 de marzo según lo dispuesto en la ley de Reforma Tributaria sancionada a fines del año pasado, que indicaba que a partir de esa fechadebían entrar en vigencia dos nuevos impuestos: el impuesto combustible líquido (ICL) y el impuesto dióxido carbono (IDC) que reemplazarían al impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC).

En cuanto a la posibilidad de reglamentar el artículo 10 de la Ley Pyme, reconoció que la Nación está demorada con ese particular y advirtió respecto a la necesidad de “trabajar con toda la región para no generar fronteras internas”. Aclaró que “la discusión está abierta. Estamos trabajando con gobiernos provinciales y cámaras empresariales para que esta ley se pueda implementar en todas las provincias, ya que muchas se han comprometido y han adherido”, dijo.

Desestimó además la posibilidad de reactivar el transporte de pasajeros en el ferrocarril Urquiza. Destacó en cambio que “la revolución del aire está pegando muy de forma importante en la provincia, tanto en Posadas como en Iguazú. Creemos que eso es lo más urgente”.

Sí afirmó que se avanzará en la recuperación del servicio de cargas. “Después de haber tenido el peor año de su historia en 2015, trabajamos para que a partir de ese momento aumenten mes a mes los volúmenes transportados, cosa que se ha logrado con canteras de piedras en Curuzú Cutiá, Corrientes. Trabajamos en obras de mantenimiento en distintos sectores de la traza y estamos en un proceso de gestión de recursos existentes tendiente a bajar el déficit”, indicó.