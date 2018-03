Nena de once años salvó a la madre y evitó que se incendiara por completo su casa

Un nena de once años salvó a su madre de sufrir lesiones en un incendio y también que las llamas avanzaran sobre su casa. Sucedió en el barrio San Miguel de San Vicente.

Fue en la vivienda de Sandra Bitancour. Al parecer la mujer se descompuso y se desmayó al ver cómo unas cenizas de una cocina a leña habían alcanzado un sillón de pana.

Su hija de once años pudo reanimarla, así que optó por retirar el sillón de la vivienda, con mucho esfuerzo. Los bomberos, que estaban atendiendo un incendio cerca de allí, debían cruzar un pequeño arroyo para llegar por lo que dificultaba el rápido acceso.

Cuando llegaron apagaron el fuego junto a un vecino y asistieron a Sandra, que cursa su octavo mes de embarazo.

Por suerte no sufrió mayores complicaciones y fue llevada al Hospital local acompañada de María P., una vecina.