Masacre de Panambí: el Tribunal concedió la casación y se allana el camino para que el fallo sea revisado más rápido por el STJ

El Tribunal Penal de Oberá concedió el recurso de casación a los defensores de los tres condenados por la llamada Masacre de Panambí. Así se allana el camino para que el fallo dictado en diciembre pasado llegue para revisión al Superior Tribunal de Justicia.

Marcial Alegre, Juan Ramón Godoy y Pablo Julio Paz fueron castigados con la prisión perpetua por el brutal asalto a una familia de madereros que les costó la vida a cuatro personas el 25 de mayo de 2014.

Para el Tribunal, integrado por los camaristas Francisco Aguirre, Lilia Avendaño y Jorge Erasmo Villalba, “los tres imputados son total y absolutamente coautores materiales de este atraco bestial, perverso e inhumano. No se puede creer que haya personas con tanta saña, con tanto desprecio por la vida de sus semejantes y que actúen como lo hicieron contra los integrantes de la familia Knack. En particular las incontables y múltiples lesiones que le provocaron al jefe de la familia, lo golpearon y se ensañaron con su cuerpo. Los certificados médicos son elocuentes en tal sentido, al igual que la autopsia”.

Paz se encuentra alojado en la Unidad Penal Uno de Loreto; Alegre en la UP VI de Posadas y Godoy en la colonia carcelaria de Oberá.

No es habitual que el TP haga lugar a la casación. Por lo general, rechaza el planteo y las partes acuden en queja al STJ.