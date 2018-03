Jorge Franco le preguntó a Marcos Peña por las obras de la ruta nacional 14

En la sesión de miércoles donde el Jefe de Gabinete de Ministros del Ejecutivo, Marcos Peña, brindaba su primer informe del año a la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado misionero Jorge Franco le pidió información sobre el estado de las obras de la Ruta 14, en el tramo San José-San Vicente.

No conforme con la respuesta, Franco insistió, “yo le preguntaba acerca del estado de las obras de la Ruta 14 en el tramo San José-San Vicente y contestaron lo del norte de la provincia, en realidad el año pasado usted me dio una explicación, yo lo felicite, espero no tener que retirar la felicitación, por la forma que avanzaban las obras, pero hoy nadie me contestó respecto a esa obra”.

La inquietud del legislador misionero está dada como indicó, “porque las obra todavía no empezaron en la provincia, debido a que hay un cronograma licitatorio que usted informó, tendrían que estar empezando las obras, yo le pediría por favor que vea el sistema, no me refería al tramo del norte de la provincia que sabemos que está bastante avanzado”.

Insistió Franco en que su pregunta se refería puntualmente a, “la parte San José-San Vicente que es un lugar que esperamos prontamente se una con la autovía Paso de los Libres-San José, pasando por la provincia de Corrientes y que podamos tener la vía que nos merecemos”.

Narcotráfico

Para finalizar su intervención el legislador pidió aclarar, “una cosita más y acompañando lo que decía mi compañero de Córdoba, todos estamos de acuerdo en la lucha contra el narcotráfico y sabemos que es un norte al que no tenemos que renunciar y dar la pelea formalmente en defensa de nuestros jóvenes. Ahora, habría que plantearle a la ministra responsable del área de Seguridad (Patricia Bullrich) que nos parece muy bien que haya incautaciones de droga, quienes trabajamos en el tema sabemos lo que se significa, pero festejar la lucha contra el narcotráfico contando el número de incautaciones me parece que es como festejar un plan de nutrición porque hay sobrepeso”.