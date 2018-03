Dieron de alta a la nena raptada en Campo Grande: ya está con su familia, sana y salva

Este miércoles a las 7, le dieron el alta en el hospital de Campo Grande a Antonella Nahiara, la nena de seis años raptada por un abusador el lunes por la noche en las afueras de la localidad. Por fortuna, la nena no fue violada y tampoco sufrió lesiones de consideración, pese a haber escapado semidesnuda del pervertido y de haber pasado toda la noche recorriendo cuatro kilómetros de monte.

En el centro de salud, a la pequeña le hicieron todos los análisis y luego recibió contención profesional. Ahora volvió con los suyos a la residencia familiar del Kilómetro 40 de Campo Viera.

Antonella fue ubicada por policías de Infantería de Alem y cadetes de la Escuela Superior de Policía, que eran parte del megaoperativo montado por la fuerza apenas se conoció el secuestro de la niña.

“Comenzamos la búsqueda, preparamos un equipo y salimos hacia la zona a las 2 de la mañana para el rastrillaje nocturno. En un principio teníamos un panorama desalentador ya que se habían encontrado ropas en el lugar. Nos dejamos llevar por el instinto, el temple de Dios y nos instalamos en una zona de colonias. Nos dividimos en dos grupos por lo que fuimos abarcando la zona donde presuntamente pudo haber estado el autor del hecho y a unos 200 metros en un momento veo huellas de una persona pequeña y le digo a mis colegas que presten atención. Ya era de día y se hizo un poco más fácil la búsqueda. Salimos en una parte más despejada y escuchamos como que una bebé o un animalito lloraba a lo lejos, entonces paramos, escuchamos nuevamente el quejido y finalmente vimos a la criatura que estaba en una zona boscosa sola y llorando. Le dijimos que se quede tranquila, que le queríamos ayudar, entonces me arrodillo y le pregunto si estaba bien si no le hicieron nada me dijo que no, que estuvo solita toda la noche”, le contó a una radio posadeña el agente Agustín Knebel, de Alem.

Por el rapto está detenido Alberto Medina (27), vecino de Campo Grande. Lo acusan de “privación ilegítima de la libertad y abuso sexual simple”.