Conflicto por el aumento del peaje en Victoria continúa sin respuestas

En la mañana de este miércoles, el intendente Hugo Andino junto a 3 concejales, se reunieron con autoridades de la concesionaria del peaje “Caminos del Paraná”, quienes accedieron a ceder las tarjetas vecinales con 90 días de vencimiento para habitantes de Victoria a cambio de que cierren el camino alternativo. Y señalaron que no pueden rebajar el aumento de 30 pesos que se cobra desde el 1 de marzo porque es un valor que lo establece el Estado, antes de marzo el valor era de 20 pesos.

En este marco, el presidente del Concejo Deliberante de Colonia Victoria, Mariano Portillo señaló desilusionado en diálogo con Misiones On Line que “fuimos temprano este miércoles a Posadas con el intendente Andino y los concejales Benítez, para reunirnos con la concesionaria del peaje. Primero estaba todo muy bien porque nos iban a ceder las tarjetas vecinales que nos faltaban, con 90 días de vencimiento. Pero no quisieron bajar el valor de 30 pesos, porque dijeron que eso es algo que regula el Estado y ellos no pueden hacer nada”.

Portillo dijo además que “íbamos a ir a hablar con la gente y contarles que por lo menos teníamos las tarjetas y el valor del peaje lo íbamos a seguir peleando, pero en el transcurso de la mañana cuando estábamos yendo para hablar con el vicegobernador, nos llamaron desde la empresa y nos preguntaron qué íbamos a hacer con el desvío (es decir con el camino alternativo que pasa paralelo a la ruta). Y les dijimos que con el desvío no podemos hacer nada porque es una propiedad privada y si bien estuvimos en el inicio, ahora como municipio no tenemos nada que ver. Entonces nos dijeron que si no cerramos el desvío no nos darán nada”.

“Así es que en resumen volvimos con las manos vacías, sin respuestas. Y mañana la gente está convocada a las 18 horas en el peaje para conocer las novedades, pero lamentablemente vamos a decirles esto, que no hay nada para la gente. Y seguro esto seguirá con manifestaciones y cortes de ruta porque no encontramos solución. Por eso les pedimos por favor a los diputados provinciales y nacionales que vengan a Victoria porque necesitamos que nos ayuden a resolver esto que es fundamental para toda la zona norte porque el peaje está sobre la ruta 12, principal vía de comunicación de nuestra provincia, camino a Cataratas”.