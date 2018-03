ACIADep: mirá los cruces y canchas de la tercera fecha de los Interprofesionales

Como cada sábado, la Asociación Civil Interprofesional Amateur de Deportes disputa su liga de fútbol en el Hipódromo Belgrano. Conocé el fixture para este sábado.

Este sábado, en el Hipódromo Belgrano, a las afueras de la ciudad de Posadas, se disputará una nueva fecha de la liga Interprofesional de Fútbol con sus cinco categorías. En esta ocasión, la fecha libre será para Estudio FC y Agrofor S.

Por el momento, tras las primeras dos fechas en la categoría Libres A, se mantiene líder Ingenieros C, el único equipo que ha ganado ambos partidos y mantiene los seis puntos. Mientras que en la categoría B, quienes comparten la punta con seis puntos cada uno son Squadra y U Católica. En las categorías Senior y Masters, en las cuales el triunfo suma de a dos, lideran Visitadores Médicos XL y Médicos B respectivamente.

Cancha 1

Yacaré Jr vs. Los Profes (Juniors)

Profes Asoc vs. Abogados D (Libres A)

Abogados B vs. Contadores E (Seniors)

Profes C vs. Ingenieros B (Masters)

Cancha 2

Abogados Libres vs. Escribanos (Libres A)

Agrofor L vs. Visitadores Médicos (Juniors)

Visitadores Médicos XL vs. Contadores A (Seniors)

Agrimensores B vs. Abogados BM (Masters)

Cancha 3

Cont Inter vs. Abogados DJ (Juniors)

Los Profesionales II vs. Profes L (Libres B)

Arquitectos vs. Medicos A (Seniors)

Químicos vs. Galenos (Masters)

Cancha 4

Profs Unidos vs. Contadores Jr OB (Juniors)

Contadores L vs. Profes B (Libres A)

Univers A vs. Ingenieros Cñor (Seniors)

Contadores S vs. CPAIM (Masters)

Cancha 5

Escribanos Jr vs. MOL (Juniors)

Atléticos Profesionales vs. Contador Jr (Libres A)

Interprofesionales Y vs. Squadra (Libres B)

Abogados S vs. Médico B (Masters)

Cancha 6

Los Profesionales vs Ingenieros C (Libres A)

Agrofor GG vs Católica (Juniors)

Univers vs Abogador DR (Libres B)

Cancha 7

Estudio vs. Agrofor (Libres B)

Contadores C vs. Abogados A (Juniors)

UCSF vs. Agrimensores A (Libres B)