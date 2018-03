Una ONG levantó una escuela en la biosfera Yabotí y desde Educación afirman que no están autorizados

El edificio es para niños de siete comunidades mbyá concentradas en la biosfera Yabotí que necesitan una escuela. La titular del Instituto de Políticas Lingüísticas, Lilian Prytz Nilsson afirmó que cuando se abre una escuela, el ministerio debe autorizar antes.

Lilian Prytz Nilsson. Radio República.

La titular del Instituto de Políticas Lingüísticas, Lilian Prytz Nilsson dijo que están haciendo un seguimiento de las alianzas y modos que la biosfera de Yabotí se constituye en un espacio de conservación.

Señaló que vieron como una organización extraña instala un edificio sin pedir autorización a nadie. Dijo que esto está ocurriendo en varias comunidades indígenas y no es benigno instalar una biblioteca o escuela y luego pretender que el estado se haga cargo de los sueldos.

Explicó que están viendo la posibilidad de que la escuela para las comunidades de la reserva Yabotí se instale dentro del Parque Moconá. Insistió en que antes de levantar un edificio debe intervenir el Ministerio de Educación.

La funcionaria dijo además que hay un conflicto interno ya que algunos quieren la escuela otros no dentro de la comunidad.

Afirmó que dentro de la biosfera no está contemplada la construcción de una escuela.