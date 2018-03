Iguazú: el programa solidario “Te doy una Mano”entregará 3 manos ortopédicas

RELACIONADAS El PAS entregó prótesis a niños y personas adultas

Este miércoles a las 10 en el Iturem de Iguazú, estará presente Guillermo Cabrera, uno de los creadores del programa solidario “Te doy una Mano”, quien hará entrega de manos ortopédicas a un nene de 8 años, una nena de 5 años y un muchacho de 22 años de Montecarlo. Además adelantó que tomarán las medidas a dos personas más para poder entregarles próximamente, con estas ya llevarían entregadas más de 100 manos en forma gratuita, en menos de un año de trabajo.

En diálogo con Misiones On Line, Guillermo Cabrera, explicó que este miércoles las manos que se entregarán serán para un nene de 8 años (esta será con motivo del hombre araña), otra para una nena de 5 años y otra para un muchacho de 22 años que es de Montecarlo. “Vamos a tomar medidas a dos personas mas para poder entregarles sus respectivas manos próximamente” indicó.

Cabrera también dijo que junto a él estará Jennifer San Paulo, una misionera de 29 años, oriunda de El Alcazar “que recibió en diciembre una mano nuestra, ella es instructora de zumba y aunque tiene problemas en una pierna, baila muy bien. Indica con las manos cómo moverse a los alumnos y está muy feliz. Ella estará en la entrega en Iguazú contando su experiencia y mostrando cómo usar esta mano mejoró su calidad de vida” detalló.

Cabe destacar que el caso de Jennifer fue destacado a nivel nacional por el conductor y empresario Marcelo Tinelli.

Guillermo trabaja con su hijo Geronimo, con quien instalaron un pequeño taller en Banfield, Buenos Aires donde trabajan desde mayo del 2017 y cuentan con 7 impresoras 3 D, “Geronimo no estará en Iguazú conmigo porque está en el exterior comprando insumos para seguir fabricando más manos. Él imprime las manos en impresoras 3D y yo les doy la forma final con goma eva y demás para que no lastime al destinatario” especificó.

Y resaltó “regalamos manos a los niños de bajos recursos para que puedan jugar y desarrollarse lo mas normalmente posible, y a los adultos se las regalamos para que puedan tener una mejor calidad de vida y también puedan utilizarlo como una herramienta de trabajo”.

Además dijo que es una persona de clase media baja al que trabajando le fue bien en la vida “y esta es una forma de devolverle a la vida lo que la vida me dio, con una ayuda dirigida. Antes de hacer esto he sido bombero voluntario, he ayudado en comedores y demás, pero ahora encontré esta forma dirigida de ayudar y puedo darme el gusto de ayudar a quien más lo necesita sin patrocinios políticos ni religiosos, ni de nadie. Es un gusto que me doy porque les hace bien a los chicos y a los adultos, pero mejor me hace a mi, porque me hace muy feliz ya que es muy gratificante ver cómo lo que les doy de todo corazón puede cambiarles la vida. Por eso me emociona mucho cuando me mandan sus videos y foto usando las manos”.

Por último, Cabrera manifestó que quieren difundir esto para que llegue a las provincias del interior del país para sumar más pedidos porque hasta el momento no tienen tantas solicitudes, y resaltó que la forma de contactarse con ellos es vía Facebook en la cuenta Te doy una Mano.