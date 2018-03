Elevaron a juicio oral la megacausa por narcotráfico de Itatí

El ex intendente de la localidad correntina de Itatí Natividad “Roger” Terán va a juicio junto a otras 25 personas en una megacausa por narcotráfico. La causa fue elevada por el juez federal Sergio Torres, que previamente había procesado a los acusados. En el caso de Terán y su ex vice Fabio Aquino, que están detenidos, los acusó de ser miembros de una “asociación ilícita destinada al comercio de estupefacientes”.

Terán y el resto de los investigados habían sido procesados tras sus detenciones, en mayo del año pasado, por el comercio de droga que provenía de Paraguay, a través de las aguas del río de Paraná, y llegaba a esa localidad para luego ser distribuida en siete centros urbanos de distintos puntos del país. Además habían sido embargados en $ 1.500.000 cada uno.

En las escuchas telefónicas que reveló TN los acusados hablan de “surubí” o “dorado” al referirse a la droga enviada a Buenos Aires, según su envoltorio, dorado y plateado, que se diferenciaba según su calidad. La banda, además, reclutaba chicos en las puertas de las escuelas para hacerlos trabajar de “Chajá”, para que alertaran sobre la presencia policial en el momento en que se traficaba la droga.

La causa que elevó Torres se inició en mayo 2014 después de un operativo realizado en la villa Zavaleta, ubicada entre Barracas y Nueva Pompeya, donde se detuvieron a narcotraficantes que compraban drogas en el Norte. Los principales arrestados fueron Terán y Aquino, acusados de tener vinculación con las bandas narcos que operan en la zona.

Luego fueron capturados por orden del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, la hija del intendente, Mariela Terán, y su esposo, Ricardo Piris, acusados de integrar una de las tres bandas más importantes de Corrientes que trafican marihuana entre Paraguay y siete provincias argentinas.

Las sospechas sobre la hija del jefe comunal aumentaron a partir del 25 de octubre de 2013, cuando denunció el robo de su auto Volkswagen New Beetle, a poco de que ese vehículo fuera buscado por efectivos de Gendarmería, que luego lo encontraron abandonado y con 188 kilos de marihuana en su interior.

Actualmente la joven, de 28 años, cumple prisión domiciliaria con una pulsera electrónica porque es madre de dos nenas menores de cinco años. Luego fueron arrestados el hermano del viceintendente de Itatí, Hernán Aquino (que tiene otras causas por drogas), y Vanesa Sosa, hermana de la concejal Marcelina Sosa, junto a otras dos personas oriundas de Itatí, también por una causa por narcotráfico.

De la marihuana secuestrada durante el 2016 en Corrientes más del 31% fue incautada en Itatí. Con sólo 7.900 habitantes, la ciudad se convirtió en una de las principales puertas de entrada del tráfico de estupefacientes.